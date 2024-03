Putin amenaça: ''Això estarà a un pas d'una Tercera Guerra Mundial''

Després de la seva aclaparadora victòria a les eleccions caricaturitzades a Rússia, el president Vladimir Putin ha tornat a evocar l'espectre de la Tercera Guerra Mundial amb Occident. Tot i que ha assenyalat que gairebé ningú no vol arribar a aquest extrem, va plantejar un possible conflicte directe entre Rússia i l'aliança militar de l'OTAN, liderada pels Estats Units. Aquest advertiment sorgeix com a resposta a la possibilitat d'un desplegament de tropes terrestres a Ucraïna, esmentat pel president francès Emmanuel Macron, tot i que molts països es van distanciar d'aquesta proposta, a diferència d'alguns d'Europa de l'Est que la van donar suport.

Les relacions entre Occident i el Kremlin mai no havien estat tan tenses des de la Crisi dels Míssils del 1962. El conflicte a Ucraïna ha soscavat la fràgil relació entre l'OTAN i Vladimir Putin, que ha estat recentment reelegit en unes eleccions caricaturesques. Tot i que Putin sempre ha advertit sobre els perills d'un conflicte nuclear, fins ara ha evitat parlar de la possible utilització d'armes nuclears a Ucraïna.

Tot i això, Putin va emetre una nova advertència a Occident. Quan se li va preguntar sobre les propostes del president francès i els riscos d'una guerra nuclear entre l'OTAN i Rússia, Putin va respondre amb certa ironia: "Al món modern, tot és possible". Això evidencia una postura ambigua per part del líder rus davant la tensió creixent entre les potències occidentals i Rússia.

Després, però, es va posar seriós. "És clar per a tots que això ens portaria a un pas d'una Tercera Guerra Mundial a gran escala. Crec que gairebé ningú no hi està interessat". El president rus va suggerir que ja hi ha presència militar de l'OTAN a Ucraïna, afirmant que Rússia havia interceptat converses en anglès i francès al camp de batalla. "Això no augura res de bo, especialment per a ells, ja que estan morint en grans quantitats", ha afegit.

Putin va desestimar els comentaris de Macron, instant França a cessar en els seus esforços per intensificar el conflicte a Ucraïna i buscar un paper de pacificador. "Sembla que França podria tenir un paper. Encara no tot està perdut", va insinuar el president rus, alhora que reiterava el seu suport a les "converses de pau", no només perquè Ucraïna "estigui esgotant les seves municions". "Ho he dit una vegada i una altra, i ho diré novament", ha emfatitzat.

Robles: "L'amenaça és total i absoluta"

Les paraules del dirigent rus han tingut diverses respostes... entre les quals hi ha les de la ministra de Defensa d'Espanya, Margarita Robles.

Robles ha fet una crida d'atenció a la societat espanyola perquè creu que no és conscient de l'"enorme" perill que hi ha actualment, a causa de l'amenaça "total i absoluta" de Rússia a la Unió Europea. "La situació al món és molt complicada", ha afirmat en una entrevista amb La Vanguardia en què adverteix que "avui dia, un míssil balístic pot arribar perfectament des de Rússia a Espanya".

La ministra assenyala que Europa ha de ser conscient que el perill està "molt a prop", cosa que els països fronterers amb Rússia ho perceben "molt bé". "L'amenaça és total i absoluta. Només cal sentir les últimes declaracions de Putin, en què parla de la possibilitat d'agressions nuclears. Els països fronterers amb Rússia ho perceben molt bé; potser els del sud no en tenim aquesta consciència, però la civilització pot ser atacada per persones sense escrúpols com Putin”, ha indicat.