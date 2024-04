Aitana: ''Si aconseguim remuntar en 45 minuts una final, podem fer-ho ara''

El Futbol Club Barcelona Femení d'Aitana Bonmatí i companyia té un moment crucial aquest dissabte a les 18:30 a la recerca per obtenir el passi a la final de la UEFA Women's Champions League, que es disputarà a Bilbao el 24 de maig. Les blaugranes hauran de superar el Chelsea a l'estadi Stamford Bridge, que ja ha penjat el cartell de 'sold out'.

Aitana Bonmatí, referent de l'equip, va expressar en la seva confiança prèvia en la capacitat del Barcelona per remuntar l'eliminatòria: "És un nou repte. No ens trobem amb aquestes situacions al llarg de la temporada, però són partits que motiven i no espero menys d'aquest equip. Si aconseguim remuntar en 45 minuts una final, ho podem fer ara." Aquestes paraules reflecteixen la determinació i lesperit competitiu que impulsa lequip en aquest moment crucial.

Tant Bonmatí com l'entrenador Jonatan Giráldez coincideixen en la importància de mantenir la identitat de joc del Barcelona Femení. "No hem de fer moltes coses diferents. Ens agrada atacar i no sabem fer-ho d'una altra manera. Si haguéssim guanyat a Montjuïc, també sortiríem a guanyar", va afirmar Bonmatí. Giráldez, per la seva banda, va destacar la necessitat de jugar bé i mantenir la calma en aquest tipus de trobades decisives: "Cal jugar bé i estar bé mentalment. Quan les coses van bé, tot és més fàcil."

L'ambient a Stamford Bridge s'anticipa vibrant, amb un estadi completament ple i una afició lliurada. El Barcelona Femení buscarà escriure una altra pàgina de glòria a la seva història esportiva, confiant en la seva capacitat per superar el Chelsea i assegurar el seu lloc a la final de la UEFA Women's Champions League.