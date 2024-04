El Barça d'Aitana, a per la remuntada a Londres

El Futbol Club Barcelona femení, liderat per Aitana Bonmatí, juga aquest dissabte a les 18.30 el passi a la final de la UEFA Women's Champions League, que es disputarà a Bilbao el 24 de maig. Per obtenir aquest bitllet, les blaugranes hauran de guanyar el Chelsea en un estadi Stamford Bridge que ha penjat el cartell de 'sold out'.

No queda altra que guanyar. És l'obligació després del que va passar al partit d'anada, fa just una setmana a Montjuïc. Les catalanes van caure per 0-1, amb un gol d'Erin Cuthbert, i amb aquest altre futbol, el de baixar al fang i de les pèrdues de temps, que va molestar en excés les catalanes. Va ser un partit nefast, en què el Barça només va rematar una vegada a porteria. A més, va trencar la ratxa d'imbatibilitat de l'equip aquesta temporada, i moltes altres ratxes.

Ara, doncs, tocarà guanyar sí o sí i aconseguir una gran remuntada. No seria gran per les dimensions, ja que el resultat és advers per la mínima, però sí pel context. Remuntar suposaria tornar a batre el Chelsea, com ja va passar a la final del 2021, i plantar-se a la quarta final consecutiva.

L'equip va viatjar a la capital anglesa aquest divendres, estrenant el seu avió personalitzat amb la cortesia de Vueling. Ho va fer amb totes les jugadores disponibles, incloent-hi les del filial Vicky López i Martina Fernández. A més, va acompanyar la lesionada Mapi León. Les de Jonatan Giráldez van per tot.