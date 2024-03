Alcaraz reedita títol a Indian Wells: triomf contra Medvedev

per Pau Arriaga Pérez

El tennista murcià Carlos Alcaraz va vèncer (7-6(5), 6-1) el rus Daniil Medvedev el passat diumenge 17 de març per guanyar per segon any consecutiu el torneig d'Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada, recuperant el millor versió.

Després de setmana i mitja d'emocions fortes, Alcaraz va liquidar l'anomenat cinquè gran gairebé amb un monòleg. El del Palmar, que en el camí a la final va eliminar Alexander Zverev o Jannik Sinner, que va haver de bregar amb l'atac d'abelles a quarts i una suspensió de tres hores per la pluja contra l'invicte italià, va defensar els seus dominis al desert californià.

Una exhibició de l'exnúmero un del món, un Alcaraz que torna ser temible com quan el 2022 va arribar al cim del rànquing ATP o quan el 2023 va guanyar sis títols. L'últim va ser Wimbledon i, a partir d'aquí, l'espanyol va entrar en un tram més mortal, algun contratemps físic i més derrotes del que és habitual fins aquesta setmana.

El del Palmar, als 20 anys, va recuperar el camí de la victòria per defensar trofeu a Indian Wells, sense discussió davant un Medvedev que va començar amb un 0-3 a favor però que després es va quedar enrere davant del botxí també l'any passat . El murcià va anar de menys a més, amb molts errors d'inici fins que va començar a connectar guanyadors, creixent el seu joc per recuperar el break al cinquè joc.

La màniga inaugural es va mantenir igualada fins a una mort sobtada en què Alcaraz va confirmar estar per davant en el partit, no només al marcador, sinó en joc i sensacions. El rus, que va arribar a igualar cinc amb tres punts seguits, va cedir el tiebreak en un dur desenllaç que va començar a minar la seva moral. Medvedev no va encaixar bé la derrota parcial i menys deixar escapar un 0-30 a la represa.

No passava pels plans de l'espanyol cedir el servei en el primer joc i, a l'atac mentre el rival es començava a trasbalsar, el pupil de Juan Carlos Ferrero va aconseguir el break (3-0). El rus va intentar ficar-se a la final deixant anar raquetes a discreció i escalfant el públic, però Alcaraz no va apartar el rumb cap al seu primer títol el 2024, 13è de la seva carrera i el cinquè Masters 1.000.