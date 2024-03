El Barça acaba la seva setmana fantàstica passant per sobre de l'Atlético (0-3)

¿Ha estat la millor setmana de la temporada futbolística del primer equip masculí del Barça? Probablement sí.

Els gols de Joao Félix, Robert Lewandowski i Fermín van donar el triomf al Barça al Metropolità (0-3), per imposar el seu bon moment sobre un Atlético de Madrid que va pagar la ressaca europea i que va perdre per primera vegada a casa a LaLiga EA Sports en aquest curs. De fet, la darrera derrota en competició domèstica es remuntava al gener de l'any passat

Amb tots dos equips en ratxa, amb l'agradable regust de la passada a quarts de final de la Champions League, el conjunt blanc-i-vermell va desaprofitar un inici superior. El Barça, amb Xavi Hernández expulsat fruit de la tensió i mala pinta que tenia el partit, ja va trobar enganxada un Lewandowski inspirat per col·locar-se segon.

Els barcelonistes van assumir el paper de principal perseguidor del líder Reial Madrid, a vuit punts, mentre l'Atlético va caure a la cinquena posició, fora de la zona de Champions a la taula. Joao Félix, que tot just havia tocat la pilota, va fer el 0-1 al minut 38. El jugador cedit per l'Atlético va tornar a castigar el seu equip, com a l'anada, i va donar fe a un Barça superat fins aleshores.

La pressió blanc-i-vermella va asfixiar el seu rival i, en la recuperació, els de Diego Pablo Simeone van perdonar, la primera de Pablo Barrios.

La meta blaugrana va rondar l'Atlético però no va concretar a dalt, mentre el Barça, encara que amb dificultat, va anar fent passos endavant. La intensitat local va baixar passada la mitja hora, quan els de Xavi van començar a trobar passades per dins Fermín i, més endavant, Fèlix i Lewandowski. El polonès va ser qui va connectar amb Gündogan per donar l'assistència de gol al portuguès en tornar a casa.

El Barça va prémer llavors, Xavi va ser expulsat reclamant una falta a la pressió dels seus i Álvaro Morata va tenir l'última del primer temps. Amb la represa, Simeone va ficar Griezmann i Memphis, les bales que s'havia guardat després del desgast contra l'Inter, però el retorn de vestidors va ser una llosa per als locals.

Rodrigo de Paul, que va poder ser expulsat a la primera jugada contra Sergi Roberto, va regalar la pilota a la segona i Raphinha la va posar a un Lewandowski que va definir com en els seus millors temps (0-2). El partit se li va posar molt de cara als catalans, amb un Atleti obligat a anar-se'n a dalt, i que es va poder ficar a la baralla si no és per un Ter Stegen gegant davant de Marcos Llorente.

El meta alemany, que també va parar el rebuig de Memphis encara que estava en fora de joc, va ajudar a més a la sortida de pilota, deixant fins i tot només davant Oblak al seu 9. L'Atlético no va tenir la frescor mental ni física, encara que va anar donant entrada a titulars, per lluitar davant l'adversitat que va créixer amb el 0-3 de Fermín, contra el Barça amb una altra assistència de Lewandowski. A l'última, Nahuel Molina va ser expulsat per tirar Vitor Roque en boca de gol.

Els blaugrana van demostrar tenir presa la mesura a un camp inexpugnable a la Lliga des que precisament el Barça vencés la temporada passada. Un quadro blaugrana que encaixa molt menys i amb enganxada per no rendir-se a la Lliga i guanyar confiança per a la cruïlla amb el PSG, mentre els blanc-i-vermells es veuen a un punt del quart lloc, fallant on no sol després de la pujada contra l'Inter.