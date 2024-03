Almenys 20 persones mortes en atacs paramilitars al Sudan

**Violència i Desplaçament al Sudan: Atacs Paramilitars a Al-Jazira i Darfur**

Enmig d'un clima de creixent inestabilitat, el Sudan enfronta una escalada de violència que ha deixat un saldo devastador a diverses regions del país. En els últims dies, els comitès de resistència de la regió d'Al-Jazira han informat sobre una sèrie d'atacs llançats pel grup paramilitar Forces de Suport Ràpid (RSF) en diversos llogarets, resultant en la mort d'almenys 20 persones i deixant a 32 ferides més. Aquests incidents, caracteritzats per actes de terrorisme i saqueig, han provocat un desplaçament forçat de civils i una crisi humanitària a la regió.

Segons el comitè de resistència de Wad Madani, capital d'Al-Jazira, els civils van ser sotmesos a actes de terrorisme i violència, incloent assots amb fuets i atacs armats. A més, s'ha criticat la manca d'intervenció efectiva per part de les forces de l'Exèrcit per protegir la població civil, cosa que ha exacerbat la situació i ha augmentat la sensació d'inseguretat entre la comunitat local.

Mentrestant, a la regió de Darfur, l'Associació d'Advocats de Darfur ha reportat bombardejos per part de l'Exèrcit en llocs controlats pels paramilitars, resultant en la mort de tres civils i deixant 11 ferits més, incloent-hi un nen. Aquests atacs aeris es produeixen en resposta a les crides prèvies de l'Exèrcit, instant els ciutadans a mantenir-se allunyats dels llocs de concentració de FAR, considerant-los objectius legítims per als bombardejos.

Aquestes accions violentes han portat a un augment significatiu en el desplaçament de civils, amb moltes famílies obligades a abandonar casa seva a la recerca de seguretat. El Grup d'Advocats d'Emergència ha qualificat aquest desplaçament forçat com un crim de lesa humanitat, destacant la necessitat urgent de protecció i assistència per als afectats.

Aquest darrer brot de violència se suma a la llarga llista de conflictes interns al Sudan, que ha deixat milers de morts i desplaçats en els darrers anys. La guerra entre l'Exèrcit i les FAR, que va esclatar l'any passat, ha exacerbat encara més la situació humanitària al país, i ha provocat patiment generalitzat i un impacte devastador a la població civil.

Enmig d'aquestes circumstàncies difícils, és fonamental que la comunitat internacional prengui mesures urgents per posar fi a la violència i garantir la protecció dels drets humans al Sudan. L´estabilitat i la seguretat de la regió depenen d´una acció coordinada i eficaç per abordar les causes subjacents del conflicte i promoure una pau duradora i sostenible per a tots els sudanesos.