Aquesta és la relació estreta del Barça amb l'entrenador rival d'avui, García Pimienta

Francisco Javier García Pimienta, conegut popularment com a Xavi García Pimienta, és una figura destacada al FC Barcelona, tant pel seu passat com a jugador com per la seva tasca com a entrenador a les categories inferiors del club. Va néixer el 15 d'agost del 1973 a Premià de Mar.

Com a jugador, va ser part del planter del Barcelona durant la joventut. Tot i que no va arribar a debutar amb el primer equip, va ser un jugador reconegut a les categories inferiors del club. La seva carrera com a jugador professional no va aconseguir la mateixa prominència que la seva posterior trajectòria com a entrenador.

Després d'iniciar la seva carrera al FC Barcelona B als anys 90, va passar al primer equip la temporada 1993-1994. Posteriorment, va jugar a l'Albacete Balompié i al València CF durant les temporades 1994-1995, 1995-1996 i 1996-1997. Va continuar la seva carrera al Reial Valladolid, AEC Manlleu, Terrassa FC, CE Mataró, CF Gavà, Badalona i Figueres, abans de retirar-se com a futbolista després del pas pel FC Santboià la temporada 2005-2006.

Tot i això, és en el seu rol com a entrenador on García Pimienta ha deixat una marca significativa. Després de penjar les botes, va començar a treballar com a tècnic al planter culer. La seva dedicació i habilitats com a formador el van portar a pujar a l'organigrama tècnic del club. De fet, ha format jugadors coneguts, com Alejandro Balde, Ronald Araujo (qui va passar un breu temps al filial), Ansu Fati, Iñaki Peña, Arnau Tenas o Óscar Mingueza.

García Pimienta ha ocupat diversos càrrecs a les categories juvenils del Barcelona, destacant especialment com a entrenador de l'equip filial. Sota la seva direcció, el Barça B ha estat un planter de talent i ha competit amb èxit a lligues com la Segona Divisió B i la Segona Divisió A.

Donada la seva experiència i coneixement del club, es va especular amb la possibilitat que García Pimienta assumís un rol més importants en el futur, fins i tot dins del cos tècnic del primer equip. Tot i això, a l'estiu del 2021, després d'assumir la presidència mesos enrere, la junta directiva de Joan Laporta el va acomiadar del seu càrrec i el va substituir per Rafa Márquez.

Al gener de 2022, Las Palmas va anunciar la contractació de García Pimienta. Mesos després, l'equip va acabar la temporada de Segona Divisió als llocs de promoció d'ascens a Primera, encara que no ho va poder materialitzar. El curs següent, ja va acabar a la segona posició de la mateixa, aconseguint l'objectiu de forma directa i segura.