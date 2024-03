Un alt càrrec de l'ONU critica les eleccions 'il·legals' russes a la Ucraïna ocupada

per Redacció CatalunyaPress

La subsecretària general d'Afers Polítics i de Consolidació de la Pau de l'ONU, Rosemary DiCarlola, ha criticat aquest divendres les eleccions russes en curs en zones "il·legalment" ocupades a Ucraïna i així ho ha fet saber al Consell de Seguretat, tal i com com ha recollit Europa Press.

"La intenció de Rússia de celebrar eleccions presidencials des del 15 de març fins al 17 de març a zones d'Ucraïna sota el seu control és inacceptable", ha criticat, ja que "segons el Dret Internacional Humanitari, la potència ocupant ha de respectar les lleis de Ucraïna als territoris ocupats".

Després d'assenyalar que ahir, 16 de març, es va complir una dècada des de l'"intent il·legal" de Rússia d'annexar Crimea i Sebastopol mitjançant un "anomenat referèndum", ha dit que la invasió a gran escala d'Ucraïna per part de Moscou el 2022 ha vist nous intents d'annexió a les regions de Donetsk, Luhansk, Jerson i Zaporiyia.

DiCarlola, a més, ha destacat les resolucions de l'Assemblea General que condemnen aquestes accions il·legals i ha assenyalat els informes de la Missió de Vigilància dels Drets Humans de l'ONU a Ucraïna sobre els "anomenats referèndums" passats i les eleccions locals celebrades en un "entorn coercitiu".

D'altra banda, ha relatat que la situació humanitària a Ucraïna continua sent terrible enmig de la intensificació dels atacs aeris per part de les forces russes, com va destacar la setmana passada l'Oficina de Coordinació d'Afers Humanitaris (OCHA).