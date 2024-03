El Tribunal de Comptes revisarà els incentius de contractes indefinits

La Comissió Mixta per a les Relacions amb el Tribunal de Comptes debatrà aquest dijous linforme de lorganisme fiscalitzador que adverteix de la ineficiència del sistema de bonificacions de quotes per la conversió en contractes indefinits dels contractes en pràctiques, relleu i de substitució per jubilació anticipada.

La presidenta del fiscalitzador, Enriqueta Chicano, compareixerà davant de membres del Congrés i el Senat per exposar les principals conclusions d'aquest document, publicat el 2022, que va fiscalitzar l'operativa sobre les bonificacions de quotes per conversió en indefinits dels diferents tipus de contracte.

L'informe analitzava les bonificacions regulades a la reforma laboral del PP el 2012, si bé la fiscalització abastava els exercicis del 2018, quan es van convertir a indefinits 31.326 contractes per 12,3 milions en bonificacions; i 2019, any en què 34.500 contractes es van fer indefinits per incentius de 13,9 milions euros.

Segons l'anàlisi del tribunal, aquesta actuació pública dels incentius és ineficient i només és eficaç de manera relativa, per la qual cosa aconsellava el Ministeri de Treball a valorar-ne la intervenció.

L'òrgan fiscalitzador també va constatar amb aquest document la inexistència d'informes o avaluació continuada de les polítiques actives d'ocupació que avalin el disseny de bonificacions per quotes a l'hora de convertir contractes en indefinits.

No hi ha un pla estratègic

Així mateix, advertia que no hi havia un pla estratègic per valorar l'eficàcia dels incentius en la consecució dels objectius, ni per què es va fixar un incentiu de 500 euros anuals en cas d'homes i de 700 euros a l'any per a les dones. Cal ressenyar que el tribunal va descobrir que malgrat la quantia més gran per fer indefinides les dones, es va fer indefinits més homes.

D'altra banda, el document revelava que encara que en els contractes en pràctiques els convertits per bonificació eren percentualment molt similars entre tots dos sexes, les diferències s'incrementaven substancialment en el cas de contractes de relleu i substitució.

Als contractes de relleu, es va beneficiar un 68% d'homes davant d'un 31% de dones, mentre que als de substitució el percentatge va ser de 30% per a dones i del 70% per als homes.

Fer avaluacions periòdiques

Amb totes aquestes dades, el fiscalitzador va recomanar al Ministeri de Treball estudiar el disseny d'un pla estratègic sobre les bonificacions de quotes globalment considerades i que fes avaluacions periòdiques per tal de valorar la intervenció pública.

Així mateix, encomanava al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) a impulsar les accions de col·laboració necessàries amb la Inspecció de Treball i la Tresoreria General de la Seguretat Social per millorar l'eficàcia de la lluita contra possibles fraus mitjançant l'enviament de la informació i la documentació necessària sobre els contractes i els criteris de gestió i control.