Ander Olaso s'exhibeix a Itàlia per guanyar la prova de 800 metres

El duet avilès conformat per Ander Olaso i Cérsa Palacios 'Chapi' va destacar al Grand Prix de Jesolo 2024, deixant una marca inesborrable a l'esdeveniment esportiu. La primera jornada va veure Olaso assegurar la medalla d'or als 800 metres llisos T11, demostrant una vegada més la seva habilitat excepcional com a atleta invident del Club Atletisme Ecosport. Però la seva actuació no es va acabar aquí. En una nova carrera, aquesta vegada als 400 metres llisos, la parella no només va desafiar els seus límits, sinó que els va superar amb escreix.

Als 800 metres llisos, van establir una nova Millor Marca Personal amb un temps de 2 minuts, 21 segons i 10 centèsimes, assegurant la victòria a la pista. Tot i això, en els 400 metres llisos, van aconseguir una gesta encara més impressionant en registrar un temps d'1 minut i 69 centèsimes, reduint les seves millors marques prèvies en dos segons. Tot i que la victòria en aquesta categoria va ser per a la parella eslovena amb un temps de 55 segons i 94 centèsimes, l'èxit d'Olaso i Palacios 'Chapi' no va passar desapercebut.

L'exercici excepcional dels atletes avilesos al Grand Prix de Jesolo no només ressalta el seu talent individual, sinó també la seva dedicació i perseverança com a equip. Aquest èxit se suma a l'impressionant exercici de l'equip espanyol en general, amb un total de 14 atletes de la Federació Espanyola d'Esports per a Cecs representant el país en aquesta important competició internacional.

L'esdeveniment, organitzat per FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici i Sperimentali) i la WPA (World Per Athletics), ha estat una plataforma perquè aquests atletes demostrin la seva destresa i determinació a l'escenari mundial.