Associen l'apnea del son a problemes de memòria

per Redacció CatalunyaPress

Les persones que experimenten apnea del son poden tenir més probabilitats de tenir també problemes de memòria o de pensament, segons un estudi preliminar que es presentarà a la 76a Reunió Anual de l'Acadèmia Nord-americana de Neurologia. L'estudi mostra una associació positiva, però no va determinar si l'apnea del son causa deteriorament cognitiu.

A l'estudi van participar 4.257 persones que van completar un qüestionari en què es preguntava sobre la qualitat del son, així com sobre problemes de memòria i pensament. Per dormir, es va preguntar als participants si esbufegaven, panteixaven o feien pauses en la respiració mentre dormien.

Per a la memòria i el pensament, als participants se'ls van fer preguntes relacionades amb dificultat per recordar, períodes de confusió, dificultat per concentrar-se o problemes amb la presa de decisions. De tots els participants, 1.079 van informar símptomes d'apnea del son.

Dels que tenien símptomes, 357 persones, o el 33%, van informar problemes de memòria o pensament en comparació de 628 persones, o el 20% de les persones sense símptomes d'apnea del son.

Després d'ajustar altres factors que podrien afectar els problemes de memòria i pensament, com l'edat, la raça, el gènere i l'educació, els investigadors van trobar que les persones que van reportar símptomes d'apnea del son tenien aproximadament un 50% més de probabilitats de reportar també tenir problemes de memòria o pensament en comparació de les persones que no tenia símptomes d'apnea del son. Aquestes troballes ressalten la importància de la detecció primerenca de l'apnea del son.

Es calcula que entre 5 i 7 milions de persones pateixen apnea del son a Espanya, dels quals entre 1,2 i 1,5 milions pateixen un SAHS rellevant, és a dir, susceptible de tractament. Només entre un 5 i un 9% de aquests pacients han estat diagnosticats i tractats