Alcaraz venç Nadal en el primer partit retransmès per Netflix

per Helena Celma

Carlos Alcaraz es va imposar (3-6, 6-4, 14-12) a Rafa Nadal aquest diumenge al 'The Netflix Slam' celebrat a Las Vegas, un espectacle amb accent espanyol al casino Mandalay Bay Resort que va deixar la remuntada del murcià davant d'una gran versió del balear.

La plataforma de streaming nord-americana va aconseguir el xou que pretenia gràcies a un duel de quirats entre els dos tennistes espanyols. La llegenda vs el prodigi, amb 12.000 espectadors a l'estadi del casino i milions des de casa a través de Netflix.

Un espectacle a l'americana que tant Nadal com Alcaraz es van prendre bé de debò, demostrant que estan en forma després dels seus últims contratemps físics amb vista al torneig d'Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada que arrenca aquest dilluns.

Nadal va saltar amb tot a l'atractiva pista negra de Las Vegas i va dominar amb la dreta fent córrer el murcià. Així, el campió de 22 'grans' va trencar d'inici i va aconseguir un matalàs que no va deixar escapar (3-0). Alcaraz no s'hi va acostar ni va tenir ni una opció de 'break', encara que hi va haver punts i intercanvis de qualitat.

El murcià, que va anar de menys a més, va entrar més entonat al segon acte ia Nadal no li va asseure bé l'aturada. Alcaraz va trencar el primer servei del seu rival i va començar manant a la segona mànega, salvant un ajustat sisè joc on Nadal va tenir quatre boles de 'break'.

Sens dubte, Nadal va anar amb tot a Las Vegas i la seva victòria va ser rendir a bon nivell amb cops marca de la casa. El de Manacor, amb ganes de tennis després d'un 2023 en blanc i un 2024 que va començar torçat a Brisbane, va acabar trencant al novè joc, però a continuació va perdre el set a la resta (6-4), arribant a un súper tie-break per decidir el guanyador.

L'intercanvi va seguir semblant però al final Alcaraz va culminar la seva remuntada tot i que Nadal va salvar dues boles de partit aixecant el públic. El quart partit entre tots dos se'l va quedar el del Palmar, que va posar el 2-2, encara que tots dos voldran tornar a veure's en finals d'ATP, de 'Grand Slam', en un 2024 que va començar.

Alcaraz, que fa dues setmanes va patir un esquinç en el seu debut a Rio de Janeiro, aspira a tornar al cim, recuperar el número u del món i guanyar tornejos com va fer per última vegada a Wimbledon.

Mentrestant, la temporada és assenyalada per a un Nadal que pot estar davant del seu darrer any de professional. El de Manacor va tornar a les pistes a Brisbane, però una lesió li va impedir ser a l'Open d'Austràlia.

El balear va superar el test de Las Vegas, però l'examen seriós serà Indian Wells, a la recerca de ritme, victòries i bones sensacions amb el cos per gaudir a les pistes.