AstraZeneca deixa de vendre la seva vacuna a Europa després d'admetre la possible trombosi

AstraZeneca deixarà de comercialitzar a Europa 'Vaxzevria - Vacuna Covid-19' a partir d'aquest dimarts 7 de maig. El cessament respon a una petició de la pròpia companyia feta a la Comissió Europea el mes de març passat per raons comercials.

El 5 de març, AstraZeneca va demanar a la Comissió Europa retirar l'autorització de comercialització del seu medicament contra el Covid-19, que va ser inscrit al Registre de Medicaments de la Unió el 29 de gener de 2021. El 27 de març, la Comissió Europea va acceptar el cessament de comercialització de la vacuna, que farà efectiu a partir del 7 de maig.

"Estem increïblement orgullosos del paper que va tenir 'Vaxzevria' per posar fi a la pandèmia mundial. Segons estimacions independents, només el primer any d'ús es van salvar més de 6,5 milions de vides i es van subministrar més de 3.000 milions de dosis a tothom. Els nostres esforços han estat reconeguts per governs de tot el món i són àmpliament considerats com un component fonamental per posar fi a la pandèmia mundial”, han informat des de la companyia.

En aquest sentit, AstraZeneca ha explicat que el cessament de la comercialització de la vacuna és perquè "s'han desenvolupat múltiples vacunes actualitzades per a variants de Covid-19", fet que suposa que "ara hi ha un excedent de vacunes disponibles. Això ha provocat una disminució en la demanda de Vaxzervria, que ja no es fabrica ni subministra".

Tal com informem la setmana passada a Catalunya Press, el final de la comercialització es dóna uns dies després que s'hagi conegut que AstraZeneca va admetre per primera vegada, en un document legal presentat davant del Tribunal Superior del Regne Unit al febrer, que el seu vacuna contra el Covid-19 pot provocar efectes secundaris com a trombosi en "casos molt rars". La companyia ha precisat que la retirada no està relacionada amb aquesta circumstància, encara que pràcticament coincideixin en el temps.

Aquesta afirmació per part de la farmacèutica es va produir en el marc d'un procés judicial del Tribunal Suprem anglès, que té oberta una demanda col·lectiva oberta on 51 casos de víctimes i familiars reclamen a AstraZeneca fins a 100 milions de lliures per danys i prejudicis pels efectes secundaris de la vacuna.