Augmenta l'enuig de Xavi amb la premsa: demanda per difamació

per Helena Celma

Xavi Hernández, l'entrenador del Barça, hauria emprès accions legals contra el periodista Manuel Jabois, conegut pels seus treballs a El País i la Cadena SER.

La controvèrsia es va desencadenar arran d'unes declaracions de Jabois al programa 'El Larguero', on va afirmar haver rebut missatges de Xavi criticant un dels seus articles periodístics.

Jabois va revelar al programa que Xavi Hernández havia expressat el seu descontentament per un article que ell havia escrit, fent referència a un polèmic comentari de l'exfutbolista sobre un article de Ramón Besa titulat 'El Barça, derrotat contra el Xakhtar, és el bufó d'Europa' .

Aparentment, aquestes paraules no van asseure bé el tècnic blaugrana, que va optar per expressar el seu descontentament de manera privada, a través de missatges dirigits al periodista, i també a la roda de premsa posterior al partit contra el Nàpols de Champions, on van segellar el pas a quarts.

Les acusacions de Jabois no es van aturar aquí. També va esmentar una suposada crítica de Xavi cap a un altre dels seus articles, on havia abordat el tema del joc net al futbol, específicament referint-se al comportament de certs jugadors.

Enmig de la controvèrsia, Adrián Sánchez, de 'Més que pilotes', Xavi Hernández havia pres mesures legals contra Jabois per difamació.

Segons el periodista, Xavi es va sentir ofès per les declaracions del periodista i va decidir emprendre accions legals per protegir la seva reputació.

Per la seva banda, Manuel Jabois, en un gir inesperat, va escriure una columna a El País titulada 'La tecnologia Xavi', on va semblar retractar-se dels comentaris previs.

A l'article, Jabois va expressar la seva sorpresa per la situació i es va disculpar per qualsevol malentès que pogués haver sorgit de les seves paraules a 'El Larguero'. Tot i això, llavors, el dany semblava estar fet, ja que Xavi Hernández hauria procedit amb la demanda.

Aquest enfrontament entre Xavi Hernández i Manuel Jabois ha generat un debat intens sobre els límits de la crítica periodística en el món de l'esport, així com sobre el paper de la privadesa en la comunicació entre figures públiques i la premsa.