Segueixen els incendis a la RFEF: suspesos cautelarment dos dels seus càrrecs

per Pau Arriaga Pérez

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha suspès d'ocupació, cautelarment, el responsable de Màrqueting, Rubén Rivera, i el director de la selecció absoluta, Albert Luque, per les seves coaccions a la davantera Jenni Hermoso arran del petó no consentit que li va donar Luis Rubiales, després de l'escrit d'acusació realitzat per la Fiscalia.

"La RFEF ha decidit apartar de les seves funcions els directors investigats per coaccions a la jugadora Jenni Hermoso, després de les informacions sobre el seu escrit d'acusació de la Fiscalia en aquest cas", ha indicat la Federació a través de la pàgina web.

"En aquest sentit, el director de Màrqueting, Rubén Rivera, i el responsable esportiu de la selecció, Albert Luque, deixaran d'exercir les seves tasques fins que s'aclareixi aquest assumpte judicial", va concloure la RFEF al comunicat de premsa.

De la mateixa manera, la Fiscalia va demanar dimecres 27 de març passat a l'Audiència Nacional que condemni a 1 any i 6 mesos de presó per aquest delicte de coaccions a Luque, a Rivera i també a Jorge Vilda, que era seleccionador femení quan Rubiales va besar sense permís a Hermoso després de la consecució del mundial de futbol a Sydney (Austràlia).

Dia de comunicats

La RFEF també es va voler desmarcar, dimecres 27, de presumptes "conductes i actuacions irregulars" del seu expresident, Luis Rubiales.

"La RFEF vol mostrar la seva total desvinculació amb les conductes i actuacions irregulars del seu expresident i de tots aquells que poguessin estar involucrats, així com incidir que aquesta institució està molt per sobre dels seus dirigents", van apuntar al text.

L'organisme, que ha recordat que està "personada" a la causa oberta, "exigirà responsabilitats als encarregats d'enviar la documentació requerida pels jutjats, si es confirma que van incomplir la seva obligació". "A més, depurarà qualsevol altra responsabilitat que pogués derivar-se davant de conductes i decisions irregulars", ha subratllat.

De la mateixa manera, la RFEF va voler deixar clar que és "una institució fonamental, base del futbol espanyol, casa de les seleccions nacionals i integrada per professionals que desenvolupen la seva feina amb eficàcia i que vetllen en conjunt pel progrés d'aquest esport amb gran responsabilitat i esforç".