Fundació Occident llança la primera edició de les Beques de Grau Jesús Serra

per Redacció CatalunyaPress

Fundació Occident ha obert aquesta setmana la primera convocatòria de les Beques de Grau Jesús Serra, que porten el nom del seu fundador i que té com a finalitat promoure la igualtat d'oportunitats entre els estudiants, informa en un comunicat.

Les beques s'han dissenyat per a dos col·lectius: estudiants que volen ser els primers de la seva família a cursar estudis universitaris i alumnes que vulguin ser les primeres de la seva família a titular-se en un grau de ciències, tecnologies, enginyeria i/o matemàtiques.

"Les estadístiques mostren que els estudiants amb progenitors amb titulació universitària tenen més probabilitat d'accedir a l'educació superior a causa d'un seguit d'avantatges que van des del suport acadèmic i financer a l'existència de persones al seu entorn que puguin ser un model a seguir ", explica la Fundació.

Les dones són el 54,8% del total d'estudiants universitaris (dades de l'INE del 2020), però en especialitats de ciències són menys del 40% les adolescents interessades a cursar algun grau relacionat amb aquests estudis, i en certes disciplines aquest percentatge és del 20%.

La convocatòria ofereix 12 beques, 6 a cada via d'accés, per a estudiants de darrer curs de batxillerat o de cicles formatius de grau superior, amb un criteri de prioritat per a persones amb diversitat funcional o amb necessitats educatives especials.

Cobertura de la beca

Cada beca cobreix el cost públic de la matrícula a universitats espanyoles per a estudis de caràcter presencial ia temps complet, i es pot complementar amb altres ajuts econòmics en funció de la renda familiar i quan l'estudiant no viu a prop d'un centre universitari.

El president de la Fundació Occident, Federico Halpern, assegura que el programa de Beques de Grau pretén "brindar noves oportunitats educatives i promoure la igualtat d'oportunitats laborals per a les noves generacions d'estudiants universitaris".

La convocatòria es va obrir dimecres i s'estendrà fins al 10 de juny de 2024, i la sol·licitud s'haurà de fer a través del web de la fundació.