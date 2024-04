El Barça, ara o mai al Santiago Bernabéu

El FC Barcelona visita aquest diumenge a les 21h el Reial Madrid al Santiago Bernabéu. Ho fa en un moment candent de la temporada. Aquesta setmana, els blaugranes van acumular una decepció, després de caure eliminats contra el París Saint-Germain a la ronda dels quarts de final de la UEFA Champions League, mentre el Reial Madrid va tornar a passar una eliminatòria a l'heroica, contra el Manchester City. Arribaran amb diferents ànims els uns i els altres, en un partit que deixarà LaLiga o bé amb vida o bé ja sentenciada per als blancs.

Els comptes són fàcils de fer. Ara mateix, entre el Madrid i el Barça hi ha una distància important de vuit punts. Per reenganxar-se a la lluita per aixecar el títol, els blaugranes deuen sí o sí endur-se els tres punts a casa. Això els deixaria a cinc punts, encara amb 18 per disputar-se i amb la llicència per somiar. Un empat deixaria les coses com està, mentre que una victòria local aprofundiria encara més, a onze punts, la distància. És un tot o res.

Per a aquest partit, Xavi Hernández recupera tres jugadors que es van perdre el darrer partit de la competició domèstica, davant el Cadis, precisament per fer net en terme de targetes grogues, i poder arribar a aquesta cita. Aquests són Robert Lewandowski, Iñigo Martínez i Joao Cancelo.

La convocatòria de l'egarenc no ofereix cap sorpresa. Està formada per Ter Stegen, João Cancelo, Ronald Araujo, Iñigo Martínez, Ferran Torres, Pedri, Robert Lewandowski, Raphinha, Iñaki Peña, João Fèlix, Andreas Christensen, Fermín López, Marcos Alonso, Oriol Romeu, Vitor Roque, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Ilkay Gündoğan, Jules Kounde, Lamine Yamal, Diego Kochen, Pau Cubarsí i Héctor Fort.

El Barça, doncs, podria sortir a la gespa del Bernabéu amb un onze format per Ter Stegen; Cancel·lo, Cubarsí, Araujo, Kounde; Andreas Christensen, Ilkay Gündogan, Pedri González; Raphinha, Lamine Yamal i Lewandowski.

Per la seva banda, Carlo Ancelotti comptarà en el partit amb una comitiva formada per Lunin, Kepa, Mario de Lluís, Carvajal, Militão, Nacho, Lucas Vázquez, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Kroos, Modrić, Camavinga, Valverde, Tchouameni , Ceballos, Arda Güler, Vinicius, Rodrygo, Joselu i Brahim.

L'onze de l'italià podria estar format per Lunin; Mendy, Nacho, Rüdiger, Carvajal; Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham; Vinicius i Rodrygo.