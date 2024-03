El Barça busca mantenir les excel·lents sensacions en el retorn de LaLiga

Aquest dissabte torna LaLiga per al Futbol Club Barcelona. Ho fa després d'una aturada de seleccions inoportuna. Fins aleshores, l'equip de Xavi Hernández va aconseguir una velocitat de creuer, sentenciant el Nàpols a la UEFA Champions League per tornar a trepitjar els quarts de final de la competició quatre anys després, i golejant i brillant en un estadi, el de l'Atlètic de Madrid , on ningú ho passa bé. LaLiga torna amb un partit que es presumeix atractiu: Barça-Las Palmas a Montjuïc (21 hores).

És, doncs, un partit molt important per mantenir aquestes sensacions tan bones. Encara que no està sent una pèssima temporada quant a resultats, sí que ho està sent pel que fa al clima generat a l'entorn de l'equip. Amb el títol de LaLiga vist per a sentència blanca, encara que l'important sempre sigui la victòria, aquest dissabte les mirades també estaran posades al 'com'.

I això passarà contra un rival que, precisament, sempre s'hi fixa. Las Palmas és un conjunt al qual primer agrada tractar bé la pilota i després mirar la porteria contrària, i no al revés, com fan la majoria d'equips. L'equip canari, virtualment salvat, acostuma a tenir més possessió de pilota que els seus rivals, i és un dels menys golejats de la competició. No és casualitat que el nom del seu porter, Álvaro Valles, hagi sonat per a la selecció espanyola.

Encara que el més gran al·licient pel que fa a noms propis és a la banqueta. Xavi García Pimienta torna a Barcelona, després d'haver estat acomiadat com a entrenador del filial culer l'estiu del 2021, ja amb la junta directiva de Joan Laporta al club. Va ser de manera inesperada, ja que el barceloní estava llaurant una trajectòria magnífica, traient bons resultats i millors generacions de futbolistes. Entre aquests, destaca Alejandro Balde. García Pimienta va ser acomiadat, i avui, amb Xavi havent dimitit, el club no té una alternativa de garanties al filial.

Aquest Barça-Las Palmas, doncs, sembla emocionant. Dos equips que voldran aconseguir la pilota. Els locals necessitaran guanyar i continuar convencent, i els visitants sortiran a plantar cara. Xavi recupera Ferran Torres, i tampoc es preveu que faci rotacions excessives, tenint en compte que no tornarà a jugar fins d'aquí onze dies. A l'horitzó, espera el París Saint-Germain.