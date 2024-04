El Barça decideix el futur de Vitor Roque

per Helena Celma

Vitor Roque, l?últim fitxatge del FC Barcelona durant el mercat d'hivern, va arribar al club català enmig de grans expectatives.

Amb una transferència que va pujar a 30 milions d'euros fixos, acordada amb l'Athlètic Paranaense, Roque es presentava com una promesa de gol i una opció per donar descans al prolífic Lewandowski.

Tot i això, el seu rendiment en els últims quatre mesos ha estat decebedor, amb només 310 minuts disputats, dues titularitats i dos gols, sense haver tingut oportunitat de debutar a la Champions.

La manca de participació del brasiler ha cridat l'atenció tant del cos tècnic com de la direcció del club.

Xavi, l'entrenador del Barcelona, va deixar entreveure en una roda de premsa recent que el més convenient per a Roque seria buscar una cessió per a la temporada que ve, amb l'objectiu d'obtenir els minuts de joc necessaris per al desenvolupament futbolístic.

"No és fàcil venir d'una altra lliga amb l'edat que té. Necessita confiança i jugar i ja decidirem. Ell pot jugar al Barça al futur segur perquè té qualitat", va afegir en una roda de premsa passada.

Aquest suggeriment ha estat recolzat per la directiva del club, que planeja assessorar tant el jugador com el seu agent, André Cury, en aquest sentit.

Tot i els desitjos del cos tècnic i la direcció del Barcelona, Roque sembla reticent a la idea d'una cessió, cosa que complica la situació.

Tot i això, el club té clar que aquesta seria la millor opció per al jugador, i prefereix que la cessió es produeixi a un equip de LaLiga per facilitar la seva adaptació al futbol espanyol.

En aquest context, el Real Betis ha mostrat interès en el davanter brasiler, sent un club amb què el Barcelona ha mantingut bones relacions en temporades recents.

El futur de Vitor Roque al Barcelona sembla incert, però una cessió podria ser l'oportunitat que necessita per demostrar la seva vàlua i guanyar l'experiència necessària per triomfar al club culer.

Mentrestant, l'equip i el cos tècnic continuaran buscant la millor manera de potenciar el talent del jove davanter brasiler.