El famós seleccionador que presidirà la comissió del CSD per tutelar la RFEF

L'exseleccionador nacional de futbol masculí Vicente del Bosque, campió del món el 2010 i d'Europa el 2012, presidirà la Comissió de Supervisió, Normalització i Representació creada pel Consell Superior d'Esports (CSD) per tutelar la Reial Federació Espanyola de Futbol ( RFEF), segons va anunciar la portaveu del Govern i ministra d'Educació, Formació Professional i Esport, Pilar Alegría.

"És per a mi un orgull poder anunciar-los que la persona que exercirà la presidència i la representació d'aquesta comissió de normalització i de representació és Vicente del Bosque. Serà la cara, ja ho veurem en aquesta pròxima final de la Champions que es jugarà a Bilbao, durant l'Eurocopa i, per descomptat, als Jocs", va avançar la titular de la cartera d'Esport a la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres celebrada aquest dimarts a Moncloa.

El CSD va anunciar la setmana passada la creació d'una Comissió de Supervisió, Normalització i Representació que tutelarà durant els propers mesos el funcionament de la RFEF, evitant prendre una decisió sobre Pedro Rocha i la resta de membres de la Comissió Gestora federativa després de l'expedient obert fa dues setmanes pel Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD).

Segons ha indicat el CSD, l'organisme ha respost així a "la crisi de l'entitat federativa" i ha actuat "en defensa de l'interès general d'Espanya".

"El Govern ha adoptat aquesta decisió per corregir la greu situació que travessa la RFEF i perquè lʻentitat pugui iniciar una etapa de regeneració sota un clima dʻestabilitat i institucionalitat", ha puntualitzat.

El CSD ha avançat que al capdavant d'aquesta comissió "se situaran persones independents de reconegut prestigi" i ha reiterat que "la situació de la RFEF exigeix alçada de mires".

| Europa Press

I ara anuncia que l'elegit és Vicente del Bosque, seleccionador nacional de l'equip que va aixecar el Mundial a Sud-àfrica el 2010 i l'Eurocopa a Ucraïna el 2012.

"Representa el millor del futbol del nostre país, no només pels seus èxits esportius, és el nostre campió del món, el nostre campió d'Europa, sobretot i puc parlar gairebé pràcticament en nom de la totalitat d'homes i dones d'aquest país, és un home estimat i respectat per tot l'àmbit del futbol, per jugadors, entrenadors i per la ciutadania en general", va destacar la ministra durant la compareixença.

Alegría va reiterar que Vicente del Bosque és "la representació més clara d'una bona persona, d'una gran qualitat humana i, sobretot, un exemple d'home".

"Li agraeixo el seu compromís amb l'esport del nostre país i amb el seu país en general per representar i per representar-nos tan dignament davant d'aquests reptes i desafiaments que tenim al davant amb l'Eurocopa i amb els Jocs", va dir.

La portaveu de l'Executiu ha recordat que la Comissió de Supervisió, Normalització i Representació és “un òrgan de tutela i de supervisió” amb “tres objectius”.

"En primer lloc, representar el futbol espanyol, en segon lloc, vetllar per la transparència i la bona feina del proper procés electoral a la tornada dels Jocs, i en tercer lloc, afrontar amb èxit els reptes que té el futbol espanyol per endavant , l'Eurocopa, els Jocs i també al disseny del Mundial del 2030", va concloure.