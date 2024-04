El Barça ja té substitut per a la futura marxa de Xavi Hernández

per Helena Celma

Després del cop dur de l'eliminació a la Champions League a mans del PSG, el FC Barcelona es troba en un moment crucial que demana decisions ràpides i precises, especialment pel que fa a la direcció tècnica del primer equip per a la temporada que ve.

La caiguda a la màxima competició europea ha portat el club a una fase de reflexió accelerada. Tot i que encara queda per disputar-se el clàssic de diumenge que ve, on una victòria podria mantenir viva l'esperança a la lliga, l'eliminació a Champions ha deixat clar que calen canvis profunds per revitalitzar l'equip.

Des de la partida anunciada per Xavi el 27 de gener passat, s'ha especulat sobre qui agafarà les regnes de l'equip. Tot i els intents de la junta directiva per fer canviar d'opinió a l'exjugador, els senyals apunten cap a un allunyament definitiu de Xavi de la banqueta blaugrana.

Davant la impossibilitat de comptar amb reforços de gran calibre a causa de limitacions econòmiques, s'esvaeix l'esperança de convèncer Xavi de quedar-se mitjançant inversions milionàries al mercat de fitxatges.

Amb Xavi pràcticament descartat, l'atenció se centra en qui serà el seu successor. En aquest context, Rafa Márquez emergeix com un candidat sòlid, segons ha informat SPORT .

| Europa Press

El seu pas previ pel club, tant com a jugador com a tècnic del filial, el col·loca en una posició privilegiada. La comissió esportiva del Barça valora la idea d'apostar per un entrenador amb experiència interna i èxit en el desenvolupament de joves talents.

El bon exercici de l'equip filial, actualment a la segona posició del seu grup a Primera RFEF, dóna suport a la candidatura de Márquez.

La seva capacitat per potenciar jugadors joves i prometedors es presenta com un factor crucial en un moment en què el club busca rejovenir i revitalitzar el seu planter.

Tot i que s'han estudiat altres opcions, com la via alemanya representada per Hansi Flick, o el retorn de Luis Enrique, actualment al PSG, aquestes alternatives han perdut força les últimes setmanes. La manca de disponibilitat d'alguns entrenadors destacats i les limitacions financeres del club han reduït el ventall d'opcions.

En aquest context, la figura de Márquez cobra cada cop més pes com el proper timoner del Barça. Tot i que no es descarta completament un canvi de rumb en les properes setmanes, tot indica que el mexicà serà l'elegit per liderar l'equip la temporada que ve.