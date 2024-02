El Barça pot dormir segon si guanya el Getafe

per Jordi Muñoz González

Aquest dissabte, a les 16.15, l'Estadi Olímpic Lluís Companys serà l'escenari d'un emocionant enfrontament entre el FC Barcelona i el Getafe CF, un partit que es podrà seguir a través de M+ LaLiga TV. Tots dos equips arriben amb la determinació d'obtenir els tres punts en joc.

El repte blaugrana després de la Champions

Després del recent enfrontament a la Lliga de Campions, on el Barcelona va mostrar llampades del seu joc, però va evidenciar debilitats defensives, l'equip de Xavi Hernández es prepara per rebre el Getafe de Bordalàs. Amb la distància a la taula encara considerable, els culers estan decidits a continuar sumant victòries per mantenir-se a la baralla pel liderat.

La dinàmica ascendent del Getafe

Per part seva, el Getafe, dirigit per Bordalás, afronta el seu segon partit consecutiu fora de casa amb la intenció de mantenir la seva bona forma. Tot i comptar amb només una victòria com a visitant, l'equip ha deixat bones sensacions en els seus últims partits, mostrant solidesa defensiva i competitivitat.

Precedents

L'enfrontament entre tots dos equips a la primera volta va acabar en empat, però el Getafe buscarà repetir la gesta de la seva última victòria al Camp Nou la temporada 2020/2021. Pel que fa a les alineacions probables, Xavi Hernández podria fer pocs canvis a l'onze titular, mentre que Bordalás comptarà amb tota la seva plantilla disponible, a excepció del lesionat Mauro Arambarri.

Possibles alineacions

FC BARCELONA : Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Cancelo; De Jong, Pedri, Gündogan; Lamine Yamal, Lewandowski i Raphinha.

GETAFE CF : Sòria; Djené, Alderete, Gastón, Diego Rico; Carmona, Maksimovic, Lluís Milla, Greenwood; Majoral i Mata.

Importància del partit

Amb el Girona assetjant a la taula, el Barcelona té l'oportunitat de pujar a la segona posició si aconsegueix vèncer el Getafe. Per això, hauran de superar un rival sempre complicat i mantenir la intensitat durant els noranta minuts.

L'enfrontament entre Barcelona i Getafe promet emocions i serà determinant en la lluita pel títol de LaLiga. Tots dos equips buscaran sumar tres punts vitals en un matx que es preveu disputat i ple d'intensitat.