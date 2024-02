''És un boig fill de puta'': Joe Biden passa a l'atac

per Pau Arriaga Pérez

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha assegurat que el canvi climàtic és la veritable amenaça existent per al món malgrat els desafiaments nuclears pel "boig fill de puta" president de Rússia, Vladimir Putin.

Aquestes declaracions arriben dies després que la Intel·ligència nord-americana advertís de la seva intenció de desplegar armes nuclears a l'espai. "Aquesta és l'última amenaça existencial, és el clima. Tenim un boig 'SOB' (acrònim de son of a bitch, fill de puta en anglès) com aquest tipus, Putin, i d'altres, i sempre ens hem de preocupar pels conflictes nuclears , però l'amenaça existencial per a la humanitat és el clima", va dir el president.

La setmana passada, el president del Comitè d'Intel·ligència de la Cambra de Representants, el republicà Mike Turner, va advertir d'una amenaça a la seguretat nacional, si bé no va especificar que es tractaria. La cadena ABC, citant fonts d'Intel·ligència, va afirmar que Rússia planejava desplegar armes nuclears a l'espai.

Diverses autoritats nord-americanes, entre elles Biden, van explicar posteriorment que el suposat programa espacial rus buscaria danyar satèl·lits, si bé van reconèixer que no hi havia proves suficients que testifiquessin que Rússia tenia intenció de seguir endavant amb aquest suposat pla.