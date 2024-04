Carlos Sadness: "Els promotors són empreses, busquen un negoci i tenen una visió diferent de l'artística"

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cantant Carlos Sadness creu que el fet que els promotors musicals siguin "empreses" que "busquen un negoci" genera una "desconnexió" entre artista i públic als festivals, perquè tenen "una visió diferent de l'artística".

"Les tres primeres files eren per a VIPs que estaven totalment a la seva bola, tota la gent que volia veure el concert estava darrere i això em semblava que generava una desconnexió molt gran a nivell artístic. Tots hi vam coincidir. Els promotors són empreses que busquen un negoci i tenen una visió diferent de la visió artística I, aquí és on hi ha el problema", ha reivindicat Sadness en una entrevista amb Europa Press, després d'una experiència en un festival a Madrid.

En aquest sentit, Sadness, que va llançar el 12 d'abril passat el seu àlbum 'Realisme Màgic', assegura que actualment hi ha un "fenomen festival", que ha convertit els concerts en un "esdeveniment social" i entén que el públic "poc respectuós" pugui arribar a "molestar".

"Si vas a un festival com Cochella, saps que això és una possibilitat. Per més que siguis una de les bandes més mítiques, et pot passar això, perquè ja no és que la gent passi de tu, sinó que és una mica la condició humana del moment que estem vivint", ha afegit.

'Realisme màgic' és el cinquè treball de l'artista català, en què hi ha tres col·laboracions amb les artistes mexicanes Ximena Sariñana, Carla Morrison i Melissa Robles, i que Sadness descriu com a "tendre" i com a "una reivincació" del que tem perdre .

"La música o l'art pot servir tant com per reflectir qüestions dures i comunicar-les, com per trobar un oasi on respirar. Com més se'ns exigeix que siguem freds i forts, de vegades cal donar un respir i un bàlsam a això ", ha explicat l´artista.

El cantant d''Isla morenita' ha reiterat que és "perillós" que la societat tingui cada vegada més un "gust algorítmic" i ha criticat el consum "ràpid i sense profunditat".

“La indústria musical té moltes coses perilloses, la principal seria el consum tan ràpid que es fa de la música. Es consumeix tot a molta velocitat, tenim tanta oferta i és tan accessible que la gent tampoc aprofundeix tant en un disc. Escolta una mica cosa que sembla que per xarxes pot agradar, això fa que es perdi el criteri personal i que tinguem un gust algorítmic. És una mica perillós”, ha reflexionat.

Tot i així, Sadness no té por que la música urbana guanyi terreny a l'indie, perquè creu que el públic necessitarà "música alternativa", i escoltar altres coses, no només cançons que parlin "de trobar una tia a la disc i acabar amb ella".

"La majoria de la música que sona a la ràdio, les cançons parlen de trobar una tia a la disc i acabar amb ella perquè ets millor que el Novio. Hi haurà un moment on la societat necessiti escoltar una altra cosa o potser no. Potser no. al món no hi ha altra cosa a part d'això, potser estem anant a una societat en què l'únic que ens importa és anar a la disco i ser millor que el Novio de la tia que hi és amb el panty Versace", ha fet broma .

Per això, veu l'obligació que la música indie s'"obri", perquè això li donarà "més anys de vida" i així, continuar sent "una rebel·lió o resistència".