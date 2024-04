El Girona certifica una plaça europea en gran

per Redacció CatalunyaPress

El Girona ha mostrat la seva millor versió en una temporada que ho acosta encara més a assegurar un lloc a la Lliga de Campions, després de vèncer (4-1) un Cadis que veu complicada la seva salvació després de la victòria del Celta de Vigo contra Las Palmes (4-1). D'aquesta manera, els catalans ja són matemàticament un equip que disputarà competicions europees, a falta de confirmar que ho faran a la màxima.

L'equip dirigit per Míchel no va perdonar el Cadis, des d'un inici demolidor amb un 2-0 al descans que hauria pogut ser més gran. Eric García i Iván Martín van anotar els gols d'un Girona que va tornar a ser una màquina de jugar bé a futbol, amb estratègia i finesa en un córner i una brillant combinació amb una passada de gol de Miguel Gutiérrez.

Tot i que Savinho va estavellar l'última pilota al travesser, els locals van continuar agradant a Montilivi a la segona meitat. Artem Dovbyk va marcar un altre golàs (3-0) i, després que Escalante retallés per als andalusos, Portu va fer el definitiu 4-1. El Girona va certificar la seva classificació matemàtica per a Europa, amb un bon marge per estar a la màxima competició continental.