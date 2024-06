Catalunya serà una de les CCAA que més llits hospitalaris tancarà aquest estiu

per Helena Celma

Durant l'estiu, diverses comunitats autònomes a Espanya tancaran llits hospitalaris a causa d'una disminució de la demanda assistencial i per gestionar millor els recursos sanitaris disponibles.

Aquesta mesura, encara que no és nova, ha generat preocupació entre els professionals de la salut i la ciutadania, que temen que pugui afectar la qualitat del servei i la capacitat de resposta davant d'emergències.

La comunitat que augmenta la diferència de manera més notable és Catalunya, ja que l'any passat en va tancar 850, mentre que aquest any en passa a tancar 2.079. Tot i això, no és la comunitat que més llits tancarà, ja que Andalusia passarà de 2.038 a 2.500.

Les altres CCAA que els segueixen, segons les dades del 2024 publicades per El Debate , són: Comunitat Valenciana (1002), País Basc (974), Galícia (785), Extremadura (617), Aragó (600), Castella i Lleó ( 500), Astúries (490), Múrcia (300), Castella-la Manxa (192), Balears (143), Navarra (106), Canàries (70), La Rioja (54), Cantàbria (52), i pel moment no hi ha dades de la Comunitat de Madrid.

Les cinc comunitats autònomes que més han augmentat el tancament de llits respecte a l'any anterior són Catalunya, Andalusia, Extremadura, Galícia i el País Basc.

Aquest tancament de llits permet que el personal sanitari pugui agafar vacances i descansar, una cosa completament merescuda si tenim en compte la pressió a què són sotmesos per les condicions de treball.

Tot i això, els grans damnificats en aquest tema són els pacients, ja que d'alguna manera o altra augmentaran les llargues cues i el temps d'espera per rebre tractament. Sense anar més lluny, l'hospital Vall d'Hebron tancarà el 24% dels llits quirúrgics, és a dir, aquells destinats a les operacions quirúrgiques.

"Tanquen quiròfans d'operacions programades, és a dir, només es queden aquells quiròfans per a operacions urgents i aquelles que siguin més importants com els trasplantaments", ens explicava el portaveu del sindicat Satse a l'Hospital de Vall d'Hebron, Raül Ceresuela.