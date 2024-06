Centenars de bombers segueixen enfrontant-se a múltiples focus d'incendis a tot Grècia

per Gabriel Izcovich

Els bombers de Grècia continuen treballant aquest dissabte per combatre els múltiples incendis declarats aquesta setmana, que les últimes hores han guanyat especial força a causa de les ràfegues de vent que fuetegen les zones afectades, especialment a les regions d'Achaia i Ilia, al sud.

El Govern grec ha confirmat, segons informa el mitjà Proto Thema, l'activació del servei de vigilància per satèl·lit de la Unió Europea, Copèrnic, per facilitar la lluita contra les flames, que també han concentrat un altre focus important a l'illa d'Andros, a l'Egeu, on s'han evacuat quatre comunitats.

Les autoritats gregues han registrat més de 70 incendis des de divendres, alguns sota sospita d'haver estat provocats, segons el ministre de Protecció Civil, Vasilis Kikilias, que suggereix que un piròman podria ser responsable de gran part dels focus, ja que 45 d'aquests incendis van aparèixer en un lapse de poques hores.

A més a més, s'ha confirmat la mort d'un voluntari de la brigada de bombers d'Ilia, hospitalitzat per les ferides patides durant les operacions contra el foc.

El 2023, els intensos incendis forestals van arrasar aproximadament l'1,3% del territori de Grècia, quatre vegades més que la mitjana dels 17 anys anteriors.

Europa es prepara per a un altre estiu amb fenòmens meteorològics extrems i temperatures rècord. Londres, París i Berlín es preparen per a temperatures superiors al que és habitual la setmana que ve.