Cinc rutes medievals de Catalunya, ideals per visitar a la primavera

Catalunya ofereix un ventall d'opcions fascinants per descobrir el passat. Per descobrir el patrimoni medieval de la terra. A continuació, una llista de cinc llocs medievals imperdibles, cadascun amb les seves particularitats úniques i, en alguns casos, amb la possibilitat de gaudir de les delícies de les rutes del vi.

Un dels llocs que no us podeu perdre és Besalú, un tresor medieval a la comarca de la Garrotxa. El pont romànic del segle XII és emblemàtic, i en recórrer els carrers empedrats i visitar l'església de Sant Pere, et transportes a èpoques passades. A més, a prop de Besalú s'estén la Ruta del Vi DO Empordà, on podreu degustar vins únics amb vistes impressionants.

Un altre enclavament medieval que mereix la visita és Pals, situat a la Costa Brava. El nucli antic ben conservat i la imponent torre de defensa et transporten a l'edat mitjana, mentre que els voltants ofereixen l'oportunitat d'explorar la Ruta del Vi Empordà, amb cellers que produeixen vins amb caràcter i gust de mar.

A la comarca del Gironès, el poble de Monells et rep amb la Plaça Major porticada i les cases històriques. És un lloc ideal per passejar i amarar-se de la història medieval catalana. A més, a les rodalies, es poden trobar petits cellers que formen part de la tradició vinícola de la regió.

Peratallada, al Baix Empordà, és una altra destinació medieval encantadora amb carrers estrets, un castell i muralles que expliquen històries del passat. Aquí, la ruta del vi us porta a descobrir cellers familiars que elaboren vins i caves d'alta qualitat, fusionant tradició i modernitat a cada copa.

Finalment, Siurana a la comarca del Priorat, us ofereix una experiència medieval incomparable, amb els carrers empedrats i les vistes panoràmiques des de dalt d'un penya-segat. En aquesta regió, els cellers de la Denominació d'Origen Priorat destaquen pels vins negres de prestigi internacional, ideals per als amants del bon vi.