per Redacció CatalunyaPress

Un estudi de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar i l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa han desenvolupat un nou anticòs "actiu davant de totes les variants existents del SARS-CoV-2". La troballa han anunciat aquest dimecres en un comunicat conjunt.

El resultat de la investigació, publicada a la revista 'Nature Comumunications', és l'anticòs monoclonal 17T2. Es tracta d'una proteïna del sistema immunitari desenvolupada al laboratori amb tècniques d'enginyeria genètica.

Per desenvolupar-la s'han fet servir mostres de sang d'un pacient infectat pel SARS-CoV-2 el març de 2020, durant la primera onada de la pandèmia.

L'estudi ha analitzat en un model de ratolí tant la capacitat terapèutica de l'anticòs com la seva activitat profilàctica. És a dir, preventiva per comprovar si era capaç de reduir de manera significativa les lesions pulmonars i la càrrega vital.

La investigadora principal, la doctora Giulana Magri, ha afirmat que l'estudi demostra que l'anticòs desenvolupat "mostra activitat profilàctica i no només terapèutica, fet que l'identifica com a candidat potencial per a intervencions clíniques preventives i de tractament de la infecció".

Tot i que encara cal fer un assaig clínic en humans per començar a aplicar aquest nou anticòs en el tractament de pacients, el colíder de l'estudi i investigador d'IrsiCaixa, el doctor Julià Blanco, ha destacat que l'estudi "obre el camí al disseny d'anticossos i vacunes pa-coronavirus, és a dir, amb capacitat per combatre diferents tipus de coronavirus”.