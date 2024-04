Cruel adeu a Europa: el Barça cau contra el PSG (1-4) i s'acomiada de la Champions

El somni europeu s'ha acabat. El Barça ha estat eliminat de la Lliga de Campions després de perdre per 1-4 contra el París Saint-Germain a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, tot i tenir un avantatge previ de 3-2 del partit d'anada.

El matx, marcat per la vermella Ronald Araújo al minut 29, havia començat bé per als de Xavi Hernández, dominant i amb un gol matiner de Raphinha, però l'expulsió va desequilibrar l'equip. El que semblava un possible retorn a les semifinals de la Champions, després de 5 anys d'absència, es va convertir en una lluita constant. El Barça, normalment sòlid i confiat, es va veure obligat a jugar a la defensiva, perdent el control i mostrant signes evidents de fatiga i frustració.

El Barça perdia, amb 60 minuts mínim per jugar, al millor marcador. En calent l'uruguaià, que va posar les mans sobre l'espatlla del jove extrem gal, va optar per intentar evitar el gol. El que va venir va ser pitjor. Al 40, des del segon pal i de primeres amb la dreta, Ousmane Dembélé va respondre a les esbroncades continuades amb un gol que empatava el partit. El seu segon gol en aquesta Champions, també el segon davant del seu exequip. I tan sols el tercer gol en tota la temporada, amb un únic 'but' previ al seu doblet contra el Barça anotat contra el Mònaco, a la Lliga 1.

En un partit ple de tensió, el Barcelona va patir enormement abans del descans amb el PSG posant en perill la seva porteria. L'extrem francès del PSG va estar a punt de marcar l'1-2, però el seu xut va fregar el pal dret, per alleujar el porter Marc-André ter Stegen. Poc després, Bradley Barcola també va tenir una oportunitat que es va desviar després de superar Koundé. Al final de la primera meitat, el Barça estava clarament desbordat i necessitava reagrupar-se durant el descans.

Tot i això, qualsevol esperança de recuperació es va esvair ràpidament després del descans. Fabián Ruiz gairebé va anotar a l'inici, amb un xut que també va fregar el pal. El PSG va mantenir la pressió i, al minut 55, Vitinha, que ja havia marcat al partit d'anada, va trobar el gol amb un xut creuat des de lluny. Poc després del gol, Ilkay Gündogan va tenir l'oportunitat d'igualar, però el seu xut va colpejar el pal, amb el porter Donnarumma ja vençut.

La situació es va complicar encara més per al Barça quan el seu entrenador, Xavi, va ser expulsat per conducta impròpia amb l'entrenador de porters, José Ramón de la Fuente. La mala sort del Barcelona va continuar quan João Cancelo va cometre un penal innecessari sobre Ousmane Dembélé, cosa que va permetre a Kylian Mbappé donar l'avantatge al PSG des dels 11 metres.

Tot i algunes millores en el seu joc respecte a temporades passades, el Barça no va poder superar un PSG que va saber capitalitzar els moments clau. Ter Stegen va destacar per evitar un marcador més voluminós (tret de l'1-4 de Mbappé), però no va ser suficient per evitar l'eliminació blaugrana, en un partit on tot va semblar anar en contra.

Xavi: "L'expulsió rebenta l'eliminatòria"

En roda de premsa, el tècnic blaugrana es va queixar que l'expulsió del seu jugador Ronald Araujo a la mitja hora de joc, amb 1-0 al marcador més el 2-3 de l'anada, va ser el que va fer "rebentar" l'eliminatòria ja que creu que el partit, que va acabar 1-4, va canviar completament en haver de jugar deu contra onze, cosa que veu "impossible" en aquests nivells, en una cruïlla de quarts de final de la Lliga de Campions.