Les dades que confirmen el lideratge de CaixaBank en 'factoring' i 'confirming'

CaixaBank va concloure l'any 2023 amb un augment del 2% en el volum dels seus serveis de gestió de cobraments i pagaments, coneguts com a factoring i confirming , i va assolir més de 76.000 milions d'euros. Aquesta xifra va marcar un rècord per a l'entitat en un sol any i la va col·locar al primer lloc a nivell nacional, amb una participació del 28,2% al mercat. Segons el Banc d'Espanya, el 89% del finançament de circulant el 2023 es va fer a través d'aquests serveis.

El confirming consisteix a administrar els pagaments d'una empresa als seus proveïdors, permetent cobrar les factures abans de la data de venciment. CaixaBank va liderar aquest servei a Espanya durant el 2023, mobilitzant més de 37.000 milions d'euros i beneficiant més de 100.000 proveïdors.

D'altra banda, el factoring ofereix serveis de gestió de cobrament, finançament i cobertura d'insolvència per a les vendes a crèdit. Aquest servei proporciona liquiditat immediata a les empreses en finançar l'import de les vendes i reduir el risc d'impagament. En aquest àmbit, CaixaBank també va liderar el mercat espanyol el 2023 i va assolir un volum de més de 38.000 milions d'euros i una quota del 28,9%.

Aposta per la digitalització

CaixaBank s'enfoca en la digitalització dels seus serveis, incloent-hi el factoring i confirming , per fer la vida dels seus clients més fàcil i millorar la seva experiència. En l'àmbit del confirming, l'entitat constantment incorpora innovacions a la plataforma digital.

Per exemple, ofereix un portal digital que permet a clients i proveïdors fer contractes i bestretes en qualsevol moment i des de qualsevol lloc a través de CaixaBankNow. Els clients tenen accés a un tauler de control que els brinda informació clau sobre els seus contractes, com ara el proper pagament, detalls de pagaments futurs, l'ús del confirming per part dels seus proveïdors, estat de remeses enviades i proveïdors més actius. Aquest panell facilita l'accés a funcions com ara la previsió de cobraments, el total anticipable de la cartera, entre d'altres.

Per als proveïdors, CaixaBank ofereix opcions àgils i còmodes per a la bestreta de factures. Per exemple, podeu optar per l''Avançament total', que us permet acceptar la bestreta de totes les factures disponibles d'una vegada, o l''Avançament per import', on indiquen una quantitat i el sistema selecciona automàticament les factures fins a assolir aquesta suma .