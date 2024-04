Una llegenda diu adeu: Iker Muniain deixarà l'Athletic Club al final d'aquest curs

"Has estat el millor de la meva vida, però ara, amor meu, ha arribat el moment de separar-nos". Amb aquestes paraules sentides ha anunciat, aquest dimecres 24 d'abril, la seva marxa de l'Athletic Club el navarrès Iker Muniain.

El mitjapunta, que té 31 anys, acabava contracte el proper 30 de juny i finalment no renova el vincle amb el club del seu cor.

Així doncs, l'actual 10 dels lleons posarà punt final a la seva trajectòria amb l'equip de la seva vida després de 15 temporades vestint de blanc-i-vermell.

"Ha estat una cosa increïble, la comunió que hem mostrat l'afició i l'equip demostra que veritablement som únics al món. Ha estat una decisió molt difícil, però crec que és el millor tant per a l'Athletic com per a mi. Com diu la cançó 'Confesso que has estat el millor de la meva vida. Però ara, el meu amor, ha arribat el moment de separar-nos'", apunta.

L'últim partit que podria disputar davant de la seva gent serà el cap de setmana del 18 i 19 de maig a San Mamés contra el Sevilla, quan es preveu un homenatge emotiu per la seva trajectòria.

El migcampista, tot i això, no penja les botes, encara que no seguirà a La Lliga i provarà sort a l'estranger.

Més de 550 partits

Muniain deixa l'Athletic "per la porta gran" després de 15 temporades al primer equip i 557 partits, fins ara, el segon jugador al rànquing històric després dels 614 d'Iribar. Va arribar a Lezama amb 12 anys, en categoria infantil, i va anar cremant etapes fins a debutar amb el primer equip amb només 16 anys.

Va debutar el 30 de juliol del 2009 a San Mamés davant del Young Boys, i en l'eliminatòria de tornada es va convertir en el jugador més jove a marcar gol en partit oficial amb l'Athletic en tota la seva història després de Txomin Acedo, que va marcar amb uns mesos menys al campionat regional el 1914.

Des de llavors, ha anotat 75 gols repartits entre LaLiga, Copa, Champions i Europa League. Al seu palmarès llueixen dues Supercopes d'Espanya (2014-15 i 2019-20) i el recent títol de Copa que trenca una sequera de 40 anys a la competició. Ha estat subcampió de Copa en cinc ocasions i una més a la Lliga Europa, a la final de Bucarest davant l'Atlètic de Madrid el 2012.