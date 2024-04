Descoberta una nova espècie d'aranya camell

Una nova mena d'aranya ha estat descoberta a Espanya. Aquesta novetat científica s'ha donat a conèixer gràcies a un estudi dut a terme per l'Estació Experimental de Zones Àrides (EEZA-CSIC), en col·laboració amb la Universitat d'Almeria (UAL). La nova espècie ha estat oficialment anomenada Gluvia brunnea sp. nov., i el seu descobriment marca una fita en tractar-se de la segona espècie d'aranya camell descoberta a la Península Ibèrica en els darrers 200 anys.

Aquest interessant esdeveniment ha estat recollit per mitjans especialitzats com "El Periódico", destacant la importància d'aquesta troballa per a la comunitat científica i per a la comprensió de la biodiversitat a la regió. Fins ara, aquesta aranya ha estat avistada exclusivament al sud-est d'Espanya, cosa que en ressalta la singularitat i la necessitat d'investigar més a fons el seu hàbitat i comportament.

L'estudi detallat d'aquesta nova espècie s'ha publicat a la revista Insects, on es descriuen tant aspectes morfològics com anàlisis moleculars i estadístiques que donen suport a la designació de Gluvia brunnea sp. nov. com una espècie independent i distintiva dins de la família de les aranyes camell. L'investigador Cristian Pertegal, de l'EEZA, ha ressaltat la rellevància d'aquestes anàlisis per confirmar la identitat d'aquesta nova espècie, subratllant la sorpresa que va suposar descobrir una nova aranya camell gràcies a mètodes moleculars relativament senzills.

Aquesta troballa s‟ha produït en el marc d‟un projecte més ampli sobre els efectes del vessament dels depredadors des de les illes de recursos als ecosistemes, finançat per l‟Agència Espanyola de Recerca. La col·laboració entre institucions científiques i universitats ha estat fonamental per a aquest descobriment, destacant el paper del Centre de Recerca de Col·leccions Científiques de la Universitat d'Almeria (CECOUAL), que ha contribuït amb una col·lecció d'exemplars valuosa per a aquest estudi.