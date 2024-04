''Per amor a la democràcia'': comença la manifestació a Madrid per donar suport a Sánchez

Madrid es prepara per a una jornada de mobilització i expressió ciutadana en defensa de la democràcia i la decència aquest diumenge. Dos esdeveniments destacats marcaran aquest diumenge: una manifestació convocada per l'associació juvenil 'La Plaza' i un acte anomenat 'Per la Decència Democràtica', impulsat per professionals de la comunicació i personalitats culturals.

En les properes hores, 'La Plaza' farà una manifestació davant del Congrés dels Diputats sota el lema "Per amor a la democràcia". S'espera que centenars de ciutadans es congreguin per denunciar el 'lawfare', les "denúncies falses" i la utilització de "màfia i pamflets pagats amb diners públics" per part de la dreta ultra per enderrocar governs progressistes, en relació amb el que ha passat amb Pedro Sánchez, president del Govern.

Simultàniament, a l'Auditori Marcelino Camacho de Madrid, es durà a terme l'acte 'Per la Decència Democràtica'. Professionals de la comunicació i personalitats culturals, com el periodista i escriptor Jesús Maraña i el poeta i novel·lista Benjamí Prado, intervindran per repudiar "la cultura de l'odi i la mentida que posa en perill la convivència".

A més, s'espera la presència dels secretaris generals de CCOO i la UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, que dirigiran unes paraules als assistents per destacar la importància del respecte i la convivència a la comunitat.