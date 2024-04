Es desploma la mortalitat per insuficiència cardíaca i infart en 14 anys a Espanya

La mortalitat hospitalària ha caigut un 18% per insuficiència cardíaca i per infart entre 2007 i 2021 a Espanya, segons l'informe 'Recursos i Qualitat en Cardiologia' (RECALCAR) 2023, elaborat per la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC), en col·laboració amb la Fundació Institut per a la Millora de l'Assistència Sanitària (Fundació IMAS).

L'informe, que estudia cada any l'atenció a les unitats i els serveis de cardiologia del Sistema Nacional de Salut, analitza més de cinc milions d'episodis d'hospitalització. L'èxit descrit s'atribueix a diverses millores en l'atenció sanitària, incloent-hi l'accés més ampli a tractaments avançats, la implementació de guies clíniques actualitzades i un enfocament més coordinat en la gestió de pacients amb malalties cardíaques cròniques.

A més, l'adopció de la telemedicina ha experimentat un creixement substancial, amb un augment del 40 per cent en consultes no presencials, contribuint a una accessibilitat i eficiència més grans en l'atenció als pacients.

Tot i això, RECALCAR 2023 també reflecteix diferències significatives entre CCAA quant a recursos, accés i qualitat d'atenció.

Per exemple, la dotació de llits de cardiologia varia de 7,8 per cada 100.000 habitants en algunes regions a 13 per cada 100.000 en altres. Amb una estada hospitalària mitjana de 5 dies i el 65 per cent de les Unitats del Cor amb més de 1.500 ingressos a l'any dotades de llits de cures crítiques, l'informe també crida l'atenció sobre la necessitat d'una assignació de recursos més gran a unitats especialitzades per millorar latenció a pacients crítics.

Per altra banda, lestudi mostra una gran variabilitat en la productivitat de les unitats, destacant fonamentalment el cas de diagnòstic per imatge. De mitjana es fan 2.300 ecocardiogrames per cardiòleg a l'any, amb una variació d'aproximadament 1.000 ecocardiogrames. Això indica que, mentre alguns cardiòlegs poden fer més de 3.300 ecocardiogrames a l'any, altres poden fer menys de 1.300.

El doctor Luis Rodríguez Padial, president de la Societat Espanyola de Cardiologia, ha subratllat la importància dels resultats obtinguts i el compromís amb la millora continuada. "Les dades de l'informe RECALCAR 2023 reflecteixen l'esforç i la dedicació dels professionals de la cardiologia a Espanya. No obstant això, ens recorden també els desafiaments que hem d'enfrontar, especialment en la reducció de les desigualtats interterritorials i en la implementació de l'evidència en la organització de la pràctica clínica diària", afirma el cardiòleg.

"RECALCAR és una eina indispensable per a l'anàlisi i la millora de la cardiologia a Espanya, oferint una base sòlida per a la presa de decisions estratègiques en política i gestió sanitàries", afirma el doctor Javier Elola, director de la Fundació IMAS. "Animem altres societats científiques a realitzar aquest treball a les seves àrees, com també fan la Societat Espanyola de Medicina Interna o la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició ja que les dades són fonamentals per poder millorar", ha afegit.