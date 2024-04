El darrer eclipsi solar de la història de la Terra?

per Redacció CatalunyaPress

Els eclipsis solars són esdeveniments que capturen latenció de milions de persones a tot el món. Amb el proper eclipsi que tindrà lloc a Amèrica del Nord, la Lluna es converteix, encara que per uns moments, en protagonista en interposar-se entre la Terra i el Sol. Aquest fenomen, que sembla tan simple a simple vista, és en realitat el resultat d'una intrincada dansa celestial que ha meravellat la humanitat al llarg de la història.

Segons dades recopilades per El País, la Lluna, tot i ser 400 vegades més petita que el Sol, es troba també 400 vegades més a prop de la Terra, cosa que crea la possibilitat d'eclipsis solars totals. Aquest fet fortuït ens recorda la sorprenent coincidència que permet que aquest espectacle astronòmic sigui possible al nostre planeta.

Una interessant curiositat, revelada per la investigació d'El País, és que la Lluna s'allunya de la Terra a un ritme constant d'aproximadament 3,8 centímetres a l'any. Aquesta distància en canvi constant tindrà implicacions futures en la freqüència i la durada dels eclipsis solars totals. Segons els experts citats per El País, d'aquí a 200 milions d'anys, la Lluna ja no podrà cobrir completament el disc solar durant un eclipsi.

Els eclipsis solars no són només esdeveniments astronòmics, sinó també moments de reflexió i connexió amb el nostre univers. Durant uns minuts, el dia es converteix en nit i podem apreciar fenòmens únics com la corona solar, que ens recorden la nostra relació intrínseca amb la nostra estrella mare.

Al llarg de la història, els eclipsis han despertat temor, fascinació i curiositat a les diverses cultures del món. Civilitzacions antigues eren capaces de predir aquests esdeveniments encara que sense comprendre el seu veritable mecanisme. Avui dia, gràcies al coneixement científic, podem gaudir d'aquests espectacles celestials amb admiració i sense por.