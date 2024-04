Gortázar (CaixaBank): ''La col·laboració publicoprivada és essencial per a l'habitatge''

Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, ha atès els mitjans de comunicació després de presentar els resultats del primer trimestre de l'entitat bancària, que s'ha tancat amb un benefici de 1.005 milions d'euros.

A preguntes de Catalunya Press sobre l'escassetat vivenda a Espanya, Gortázar ha al·ludit a la col·laboració publicoprivada. "És essencial per donar confiança als inversors", ha apuntat. La relació entre administracions (locals, autonòmiques o estatals) i actors privats "és la clau perquè es pugui construir més", al seu parer, i ha apuntat que això ha de ser una prioritat per als governs i fer-se "com més aviat millor".

D'altra banda, Catalunya Press també li ha preguntat sobre la possibilitat que hi hagi variacions en la quantitat d'hipoteques que es demanen a tipus fix (per sobre del 60%) davant de les de tipus variable (per sobre del 30%). Gortázar ha admès que, malgrat que no tenen un càlcul sobre això, el consell "per a les rendes més baixes" és que optin per les de tipus fix. "Les variables són més aconsellables per a perfils de més nivell econòmic", ha afegit.

Gortázar també ha posat llum a la situació que l'entitat sobre les quantitats d'impagaments dels crèdits ICO. Segons les dades de CaixaBank, s'han pagat prop del 60%, mentre que la taxa de morositat se situa al 4,7%.

"Les dades són millor del que esperàvem"

Més enllà d'això, Gortázar ha destacat que les dades són molt millor del que esperàvem i ha volgut valorar la situació econòmica d'Espanya.

"La situació actual es caracteritza per certa dificultat a causa de la presència d'un Govern de coalició, cosa que fa que els acords siguin encara més necessaris. Aquesta dinàmica, comuna a altres països, pot generar una menor estabilitat política, però com ja experimentem a 2016, l'economia va poder superar aquests desafiaments. És important per a la societat entendre que els esdeveniments polítics diaris no han d'eclipsar la marxa de l'economia. conseller delegat, subratllant la capacitat d'adaptació davant de diferents escenaris polítics.