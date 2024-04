Frenkie De Jong diu adéu a la temporada: aquest és el comunicat mèdic de la lesió

per Helena Celma

Més enllà de perdre el Clàssic contra el Reial Madrid per un gol a l'últim minut de Bellingham (3-2), el Barça va obtenir una altra molt mala notícia.

El migcampista holandès del FC Barcelona, Frenkie de Jong, es va lesionar del turmell i es va retirar del terreny de joc en llitera.

El club ha detallat en un comunicat que el '21' blaugrana pateix "un esquinç al turmell dret" i que "la seva evolució marcarà la seva disponibilitat".

El desafortunat incident va tenir lloc en un llançament del partit, quan el madridista Fede Valverde i ell van colpejar la pilota en un duel dividit, i la pitjor part se la va emportar el migcampista holandès.

Aquesta no és la primera vegada que De Jong pateix una lesió al turmell en aquesta campanya, cosa que agreuja la preocupació tant per a ell com per a l'equip.

Amb aquesta baixa, es perdrà una sèrie d'enfrontaments crucials, incloent-hi duels contra equips com València, Girona, Reial Societat, Almeria i Rayo Vallecano.

A més, hi ha la incertesa sobre la seva disponibilitat per a l'últim partit de la lliga contra el Sevilla, cosa que afegeix pressió a l'equip a la recerca per assegurar la segona plaça i un lloc a la pròxima Supercopa d'Aràbia.

Aquesta nova lesió afegeix un altre problema a la medul·lar, ja que el Barça ha patit rans contratemps en aquesta zona del camp. Sense anar més lluny, jugadors vitals com Pedri o Gavi han estat fora dels terrenys de joc durant mesos per lesions.

D'altra banda, això ha permès que altres futbolistes hagin fet un pas endavant, com és el cas de Fermín, el jugador del planter blaugrana que, precisament, va anotar el 2-2 al feu madridista aquest diumenge passat.

La mirada fixa a l'Eurocopa

Tot i aquesta decebedora notícia per al Barcelona, hi ha un raig d'esperança per a De Jong i els seus seguidors.

S'espera que el jugador estigui llest per representar els Països Baixos a la propera Eurocopa, després de dos amistosos preparatoris programats per al juny.

La recuperació ràpida i reeixida del jove talent és crucial no només per al Barça a les seves aspiracions finals de la temporada, sinó també per a la selecció nacional dels Països Baixos, que confia en la seva contribució al torneig europeu.