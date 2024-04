La setena del CN Sabadell: les vallesanes, campiones d'Europa de waterpolo

per Pau Arriaga Pérez

L'Astralpool Club Natació Sabadell es va proclamar campió d'Europa per setena vegada, segona consecutiva, en vèncer (16-10) l'Olympiacos grec a la final que es va jugar diumenge passat 21 d'abril a la piscina de la Nova Escullera de Barcelona.

D'aquesta manera, el club del Vallès Occidental amplia el seu premiat palmarès davant un conjunt grec que un dia abans havia impedit que la final fos 100 per 100 catalana eliminant el CN Mataró a semifinals. El bronze se'l va quedar el CN Sant Andreu en un èpic partit contra les del Maresme (8-7) en un matx disputat al mateix escenari i el mateix dia.

La final va començar renyida al primer parcial, però el Sabadell va imposar la seva llei al segon i al tercer, on va endossar 11 gols a les gregues per deixar els últims minuts per a la celebració. Sofia Giustini, amb cinc gols, Irene González, Sabrina Van del Sloot, Judith Forca i Maica García van portar el pes ofensiu.

Tot i que Olympiakos va reaccionar a l'inici del tercer quart amb un parcial de 0-2, la resposta del Sabadell va ser sentenciar la final amb set gols de renda (13-6). Les del Vallès van defensar la corona abans d'afrontar, com a grans aspirants, la Copa de la Reina i el tram final de Lliga.

Una dècada i mitja d'hegemonia europea

L'idil·li de l'equip amb la màxima competició continental és una relació consolidadíssima. El 2010, en una final jugada a Sabadell, el club va aconseguir el seu primer títol... i això significaria també l'inici d'un domini a la competició, infonent una certa por als rivals.

L'Orizzonte Catania va ser la primera "víctima" de les sabadellenques (13-8), i dues temporades més tard arribaria la segona, contra el Kirishi rus (13-11).

Després del triomf contra el conjunt de l'òblast de Leningrad arribaria el primer back to back (2 títols seguits) derrotant el Vouliagmeni grec (en una altra final a Can Llong). El 2016 derrotarien l'UVSE hongarès, el 2019 Olmpiakos i l'any passat el CN Mataró.

El domini del Sabadell en aquesta competició és incontestable i ja s'han situat a un sol títol de l'Orizzonte, el club amb més entorxats en aquesta competició.