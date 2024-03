Gerard Piqué vol ser president del Barça

¡Increïble revelació de Gerard Piqué! L'exjugador emblemàtic del FC Barcelona ha deixat bocabadats molts en considerar la possibilitat de postular-se per al lloc de president de l'equip blaugrana. En una entrevista exclusiva concedida a la cadena britànica Sky Sports dimecres passat, Piqué va explorar aquesta intrigant opció que ha generat una allau de comentaris i especulacions al món del futbol.

Amb una serietat palpable, Piqué va expressar la seva profunda inclinació al club que el va veure créixer: "Si puc ajudar el meu club... He estat del Barcelona des de petit, anant al Camp Nou cada diumenge. Si puc ajudar de qualsevol manera, vull fer-ho . És una cosa que sento dins meu”, va declarar l'exdefensor culer. Les seves paraules van ressonar amb força entre els aficionats, que no poden evitar il·lusionar-se amb la idea de tenir una figura tan estimada com a president del club.

Tot i això, les sorpreses no van acabar aquí. Piqué, que actualment s'exerceix com a president de l'exitosa Kings League, va deixar clar que encara que la idea no està descartada per al futur, de moment no és el moment adequat per fer aquest pas tan important a la seva carrera. "No crec que ara sigui el moment. Estic concentrat a la Kings League, estem en un procés d'expansió. No se sap mai en el futur, però pot ser una opció. Mai m'agrada tancar-me portes”, va explicar amb cautela el carismàtic exfutbolista.

La importància del càrrec de president d'un club de la magnitud del Barcelona no va passar desapercebuda per a Piqué, que va reconèixer la gran responsabilitat que comporta. Tot i això, no va poder evitar destacar el potencial impacte positiu que podria tenir al club si decidís assumir aquest desafiament en algun moment. "Ser president del Barcelona és una gran responsabilitat, però podria tenir un gran impacte al club si decideixo intentar-ho en algun moment. En el futur puc explorar aquesta possibilitat, però no ara", va afirmar amb convicció.

Les paraules de Piqué han desencadenat una onada d'especulacions i debats sobre el futur del FC Barcelona, així com sobre el paper que podria tenir un dels seus ídols més venerats en la gestió del club. Amb el seu carisma, experiència i amor pels colors blaugranes, Gerard Piqué ha demostrat una vegada més el seu compromís infrangible amb el Barcelona, deixant oberta la porta a un futur incert però ple de possibilitats emocionants.