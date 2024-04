Gir de 180 graus! Xavi canvia d'opinió i continuarà entrenant el Barça

La tarda (o la nit) del 24 d'abril del 2024 serà recordada per sempre com la jornada en què Xavi Hernández va passar, en poques hores, de certificar la seva decisió de deixar el Barça a fer un gir de 180 graus i decidir què compleix el contracte que va signar al seu dia amb el club.

Després de diverses reunions amb la cúpula del club (primer en solitari amb Deco i després amb Joan Laporta i el vicepresident esportiu Rafa Yuste), el tècnic de Terrassa ha fet marxa enrere en la seva decisió, anunciada i reafirmada diverses vegades, de marxar aquest estiu i seguirà una campanya més al capdavant del primer equip.

Aquest canvi d'escenari arriba després de les reiterades reafirmacions del tècnic que se n'aniria a finals d'aquesta temporada (es va convertir en un tema recurrent a les rodes de premsa, anteriors o posteriors dels partits), com va anunciar el 27 de gener d'aquest any després de perdre 3-5 contra el Vila-real a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.

Així doncs, complirà amb el seu contracte fins a finals del 2025. La seva intenció és permetre que l'equip continuï progressant la temporada que ve, aprofitant l'impuls positiu que ha experimentat des que va anunciar la seva sortida. D'aquesta manera, el projecte de Xavi de construir un equip sòlid tindrà més temps per desenvolupar-se i assolir el màxim potencial.

Sense títols en joc, amb 6 partits per disputar a La Lliga i l'objectiu de segellar la següent Champions League (en què canvia el format de competició), caldrà veure com senti a l'equip aquesta nova decisió de Xavi, presa mancomunadament amb una cúpula que segueix apostant per ell. Sense saber quants diners hi haurà per a nous fitxatges, el tècnic blaugrana rectifica per seguir fins al juny de l'any que ve, tret que alguna cosa, o algú, torni a fer canviar la persona que porta el timó de la nau blaugrana.

Yuste: "Xavi ha detectat il·lusió en un projecte que vol prosseguir."

Ara com ara, l'únic càrrec del club que ha parlat en públic és Yuste. A les portes del domicili de Laporta, on es congregaven un exèrcit de periodistes, el vicepresident esportiu del Barça va assegurar que “Xavi ha detectat il·lusió, un projecte que vol continuar”.

"Estem contents per la seva decisió, que tot continuï igual. Estem segurs que la il·lusió que s'ha generat continua", ha dit.