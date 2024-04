Raül Blanco: ''A Renfe som líders en alta velocitat''

El president de Renfe, Raúl Blanco , ha abordat en la seva intervenció temes com l'arribada dels nous trens S106 i l'ampliació del servei AVE a regions com Astúries i Galícia, a més de la importància de la liberalització del mercat d'alta velocitat i com Renfe s'ha posicionat per aprofitar les oportunitats de negoci que sorgeixen en un context internacional.

També ha analitzat l'impacte de l'especialització en alta velocitat a la projecció global de la indústria ferroviària espanyola.

Cal ressenyar que l'acte, que ha estat presentat per Ana Bujaldón, presidenta de FEDEPE ; i ha estat moderat per Gonzalo Fornós, president d' AERCE, ha comptat amb el patrocini d'AGBAR i Deloitte.

Els nous trens S106

Renfe , la principal operadora ferroviària d'Espanya, ha anunciat recentment la introducció dels nous trens S106, marcant l'inici d'una nova era al transport ferroviari al país.

Aquests trens, que entraran en servei a partir del proper 21 de maig, presenten una nova oferta comercial que inclou l'estrena de l'AVE a Astúries i l'obertura de noves destinacions AVE a Galícia, com Vigo, la Corunya i Santiago .

Els nous S-106 són uns trens de molt alta capacitat amb una capacitat inicial per allotjar 507 passatgers, en la seva versió AVE, però que pot arribar fins als 581 al model que prestarà el servei comercial Avlo.

Del total de 30 unitats que rebrà Renfe per a tot el país se'n destinaran 20 a serveis AVE (10 d'amplada estàndard i 10 d'amplada variable) i 10 més seran trens Avlo (5 amplada estàndard i 5 amplada variable).

Raúl Blanco ha destacat que “l'arribada dels nous trens S106 marca una fita important per a la nostra companyia. Estem fermament compromesos a oferir un servei d'alta qualitat i eficiència als nostres passatgers, i l'expansió de l'AVE a regions com Astúries i Galícia representa un pas significatiu en aquesta direcció”.

Blanco ha ressaltat que "per primera vegada en 14 anys, hem rebut trens d´alta velocitat, un esdeveniment crucial per mantenir la nostra competitivitat en aquest entorn dinàmic".

Afegint que "aquests nous trens no només són fonamentals per enfortir la nostra flota, sinó que també contribueixen a la seva revitalització en àrees amb alta demanda. A més, estem duent a terme renovacions de flota a llocs com Huelva i Terol, cosa que incrementa l'eficiència i l'efectivitat dels nostres serveis”.

En aquest sentit, Raül Blanco ha indicat que “ens comprometem a cohesionar el territori de manera contínua, sent pioners a oferir una connectivitat que abasta tot el territori nacional. Aquesta expansió constant ens permet oferir nous serveis a tot el país, enfortint així la nostra presència i contribuint al desenvolupament regional”.

La liberalització del mercat d'alta velocitat ha fet més competitiva Renfe

La liberalització del mercat d'alta velocitat és un tema que desperta un gran interès, i Blanco ha comentat que “la liberalització ens ha brindat l'oportunitat de millorar els nostres serveis i competir de manera més eficaç. Estem enfocats a mantenir la nostra posició líder al sector ferroviari espanyol i seguir oferint experiències de viatge excepcionals.”

A més, segons el president de Renfe, “la liberalització és única al nostre país al sector ferroviari, ja que implica la presència de tres operadores, dues de les quals són operadors de països veïns, cosa que resulta molt singular.

Per a Renfe, en paraules de Blanco aquest desafiament significa preparar-se per ser eficient a nivell internacional. Comptem amb la capacitat necessària per competir, ia mesura que la competència s'intensifica estem decidits a oferir un servei encara millor”.

La internacionalització ha fet créixer Renfe

Pel que fa a la internacionalització de Renfe i els nous projectes a l'estranger, Blanco ha afirmat que la companyia està avançant en projectes en què ja és present, com a Aràbia Saudita, amb l'objectiu d'expandir-se i créixer en aquests mercats.

“No només busquem augmentar la facturació a nivell internacional, sinó que també ens esforcem per guanyar quota de mercat a l'exterior. Aquesta és una de les àrees de més creixement ia la qual s'està dedicant una atenció especial i està progressant satisfactòriament”.

En aquest sentit, ha subratllat que “hem guanyat importants contractes, però és fonamental tenir en compte la significativa inversió pública realitzada”.

Això es resumeix, segons Blanco, “en el reconeixement que té Renfe internacionalment i en la seva destacada capacitat tecnològica en l'àmbit de l'alta velocitat. Treballem en estreta col·laboració amb diversos fabricants i proveïdors per mantenir-nos a l'avantguarda en aquest camp”.

L'especialització en alta velocitat ha tingut un impacte positiu a la companyia

Pel que fa a l'especialització en alta velocitat i el seu impacte a la internacionalització de la indústria ferroviària espanyola, Blanco ha assenyalat: “L'especialització en alta velocitat ha estat un factor clau en la projecció internacional de la indústria ferroviària espanyola. La nostra experiència i coneixements en aquest camp ens han permès liderar projectes ferroviaris de gran envergadura a tot el món, establint un estàndard d'excel·lència reconegut a nivell global.”

Sobre els punts forts de Renfe, Blanco ha destacat que “els nostres pilars inclouen una sòlida infraestructura, un servei al client de primera classe i un compromís amb la innovació i la sostenibilitat i ens posicionen favorablement al mercat nacional i internacional.”

En aquest sentit, Blanco també ha afegit que “el futur es presenta prometedor i hem de treballar per enfrontar la competència i generar un EBITDA més gran. “És important destacar el nostre compromís amb la innovació i la tecnologia, àrees en què estem treballant en mercats i projectes complexos a tot el món. Els nostres equips són el nostre actiu més valuós”, ha conclòs.

