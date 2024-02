El Girona vol reenganxar-se a la Lliga: els de Míchel visiten San Mamés (21:00)

per Pau Arriaga Pérez

El Girona vol girar full de la derrota al Santiago Bernabéu. I aquest 19 de febrer té l'oportunitat de recuperar bones sensacions a San Mamés, davant d'un rival directe en la lluita pels objectius.

Els bascos, cinquens amb 46 punts i semifinalistes de Copa del Rei, estan fent les coses molt bé aquesta temporada, i només han perdut un dels darrers 19 partits disputats.

La setmana passada, això sí, van empatar a Almeria, i s'han deixat punts en els tres darrers desplaçaments. El seu camp, en canvi, l'han convertit en un fortí, i només han concedit dos empats i una derrota a la primera jornada contra el Reial Madrid.

Al capdavant de l'Athletic Club està per segon curs consecutiu Ernesto Valverde, que l'any passat va iniciar la segona etapa al club. De la mà del navarrès ja van conquistar una Supercopa el 2016 i ara lluiten per tornar a competicions europees, amb la Champions com a somni.

Sota la batuta, l'Athletic és un conjunt vertical, intens i dominador en l'aspecte físic i que a partir de la seguretat enrere és molt incisiu en atac amb jugadors ràpids i profunds capaços d'amenaçar l'espai. Els germans Williams s'han consolidat i mentre que Nico és el més desequilibrant, Iñaki aporta més gol (8).

El màxim realitzador, però, és Gorka Guruzeta, un punta de referència que ja n'ha fet nou. De totes maneres, el gol està repartit i fins a catorze jugadors han vist porteria.

Girona i Athletic s'han enfrontat set vegades des del primer ascens del conjunt gironí, amb un perfecte equilibri de tres victòries per banda i un empat. El partit de la primera volta va acabar amb igualtat a un al marcador, si bé els de Míchel encadenaven dos triomfs consecutius i l'any passat ja es van imposar a San Mamés per 2-3.