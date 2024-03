Gortázar considera que la presència de la SEPI a Telefónica no canviarà la gestió

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha mostrat el convenciment que la presència de l'Estat a Telefónica a través de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) no canviarà la gestió de la companyia.

"Estic convençut que estigui l'Estat a Telefónica (...) no canviarà la manera de gestionar la companyia i que l'Estat serà absolutament respectuós com ho és com a accionista de CaixaBank", ha subratllat el banquer durant la seva intervenció a el 'IV Observatori de les Finances', organitzat per 'El Español' i 'Invertia'.

Preguntat per la presència del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) al consell de CaixaBank, Gortázar ha valorat positivament la seva presència i ha recalcat que al consell "no hi ha veu discordant ni ningú que tingui una agenda diferent que el millor bé de la companyia".

Alhora, ha considerat que cal normalitzar la presència de l'Estat a Telefónica, ja que "conviu" amb situacions similars a les que hi ha a França o Alemanya, on aquesta situació també es produeix.

"És una companyia atractiva en un sector molt important (...) i entenc que desperti l'interès de diferents inversors", ha emfatitzat el banquer.

Al desembre, el Govern va ordenar a la SEPI comprar fins a un 10% del capital social de Telefónica.

Aquesta decisió es va produir mesos després que la 'teleco' saudita STC --controlada en un 64% pel Govern d'Aràbia Saudita a través del fons sobirà PIF (Public Investment Fund)-- irrompés de manera sorprenent en l'accionariat de Telefónica amb un 9,9% del capital.