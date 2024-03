Gotham torna a la càrrega contra Grifols

per Redacció CatalunyaPress

Gotham City ha tornat a carregar contra Grifols i ha qüestionant en un nou informe el compromís de l'empresa "amb la transparència, la integritat i la conducta ètica" gairebé una setmana després de presentar els resultats ia l'espera de la publicació dels comptes auditats per KPMG, el termini del qual venç el divendres 8 de març.

"Creiem que Grifols hauria de parlar menys dels seus elevats estàndards fins que actuï d'acord amb les seves intencions declarades públicament", assenyala Gotham.

Després de conèixer aquest tercer informe, les accions de Grifols es desplomaven gairebé un 13% a Borsa i marcaven el preu més baix des del febrer del 2012.

Així, Grifols liderava els descensos de l'Ibex 35 amb una caiguda del 12,86%, amb les seves accions intercanviant-se a un preu de 6,776 euros per títol, fet que el porta a acumular per ara una caiguda del 56,2% des de començament d´any.

Per part seva, el president de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha incidit aquest dimarts que a l'anàlisi del supervisor borsari sobre Grifols li queda encara setmanes per endavant per concloure.

El cap de la CNMV s'ha mantingut així en la mateixa línia discursiva que l'expressada fa una setmana amb motiu de la presentació del pla d'activitats de l'organisme públic per a aquest exercici.

Buenaventura va assenyalar llavors que havien demanat nous aclariments i informacions complementàries a l'empresa catalana d'hemoderivats i que, per tant, necessitaven més temps per concloure'n la investigació.

"Els acabem de rebre fa pocs dies i encara requerim unes setmanes més", va explicar Buenaventura durant la roda de premsa celebrada la setmana passada i en una línia argumentativa en què es va mantenir el 5 de març passat.