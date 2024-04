per Helena Celma

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que el Consell de Ministres abordarà a la reunió d'aquest dimarts l'eliminació del visat d'or, també conegut com 'golden visa', per als estrangers no residents a la Unió Europea que inverteixen més de 500.000 euros a vivenda.

Durant un acte sobre habitatge a Dos Hermanas (Sevilla), Pedro Sánchez ha explicat que el Consell de Ministres estudiarà un informe elevat per la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, per modificar la Llei aprovada pel Govern del PP durant l'any 2013 “que permet obtenir el visat de residència si s'inverteix en habitatge” a Espanya.

"Iniciarem el procediment per eliminar la concessió de l'anomenada 'golden Visa', que permet accedir al règim de residència quan s'inverteix més de mig milió d'euros en béns immobles", ha indicat Sánchez, que ha apuntat que amb això es pretén “garantir que l'habitatge sigui un dret i no un mer negoci especulatiu”.

Així, ha exposat que al voltant del 94% dels visats per a inversors estan vinculats a inversions immobiliàries (prop de 10.000 autoritzacions), i ciutats com Barcelona, Madrid, Màlaga, Alacant, Palma de Mallorca i València són les més demandades per a aquest tipus de operacions i, a més, coincideixen a ser les zones “més tensionades”.

El president ha garantit que la prioritat del Govern en aquesta legislatura és garantir l'accés a un habitatge assequible, per donar resposta a la ciutadania, i que cap ciutadà hagi de destinar més del 30% dels seus ingressos per tenir una llar digna, adequada i de qualitat. Per això, segons ha apuntat, s'està donant prioritat a la funció social de la vivenda.

Pedro Sánchez ha assenyalat que el seu Govern no vol per a Espanya el model de "la inversió especulativa en vivenda, perquè és un model que condueix al desastre" i, sobretot, a una desigualtat "lacerant", com a conseqüència de la inaccessibilitat que en tenen molts joves i famílies a un habitatge.

Per això, ha exposat que Espanya té una altra via cap al progrés real i sostenible, “ser un país per a la inversió productiva, la que genera innovació i ocupació de qualitat”.

"El que volem és posar catifa vermella per a qui vingui a Espanya a crear ocupació, a invertir en innovació oa dinamitzar el nostre teixit productiu i no per als que simplement busquen especular amb un bé com és la vivenda", ha sentenciat el president.

Inversió sense precedents

Sánchez ha defensat que el Govern ha dut a terme un "esforç inversor" en vivenda assequible "sense precedents", i ha destacat que, per exemple, a Andalusia, des de l'any 2018, s'han destinat 1.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge , tant a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència com a través dels plans estatals dhabitatge.

Ha exposat que el resultat es concreta en més de 35.000 habitatges, 28.000 habitatges en rehabilitació, i més de 7.500 habitatges nous de construcció, a la qual cosa cal sumar els més de 68 milions destinats al bo de lloguer jove.

El president ha indicat que és conscient "que queda moltíssim per fer, perquè encara hi ha molta gent jove i famílies joves amb fills a càrrec que tenen moltes dificultats per poder accedir a un habitatge, tant a Andalusia com a tot Espanya", però ha insistit que una prioritat del seu Govern és acabar amb aquest "drama vital".

"La nostra meta és clara, complirem amb la Constitució garantint el dret de tots a un habitatge digne i, per això, el que hem de tancar l'enorme bretxa amb la mitjana europea a l'hora de comptar amb un parc públic d'habitatge" , segons Pedro Sánchez, que ha denunciat l'"abandó absolut" de les polítiques públiques d'habitatge per part dels anteriors governs del PP.