Els hospitals públics gestionaran les baixes d'operacions importants i parts

per Pau Arriaga Pérez

Els hospitals de la xarxa pública catalana (Siscat) facilitaran la gestió de baixes laborals per cirurgia major ambulatòria (CMA) i per parts a partir del juliol, eliminant la necessitat que els pacients es desplacin al seu centre d'atenció primària (CAP) per fer aquest tràmit.

La Conselleria de Salut de la Generalitat ha anunciat aquest dijous 28 de març que aquesta mesura busca simplificar els processos a l'atenció primària, ja que fins ara només es tramitaven les baixes al mateix hospital en casos d'ingrés programat o urgent.

S'estima que aquesta mesura reduirà fins a 100.000 desplaçaments anuals de pacients al seu CAP, amb uns 64.000 a 85.000 per cirurgia ambulatòria i uns 17.000 per gestionar l'alta mèdica després del part.

Els hospitals del Siscat estan en procés dadaptació tecnològica i administrativa per gestionar directament les baixes de CMA i parts.

S'espera que comencin a oferir aquest servei gradualment a partir del juliol, amb proves pilot ja realitzades a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Els hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida seguiran aquest servei a partir de la primera quinzena d'abril.