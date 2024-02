per Redacció CatalunyaPress

Iberdrola ha presentat aquest 22 de febrer els resultats a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). La companyia assegura que segueix ferma en el compromís amb la descarbonització del planeta i amb el creixement de l'economia. Durant el 2023, la companyia ha accelerat les seves inversions fins a assolir la xifra rècord d'11.382 milions d'euros el 2023, fet que suposa un increment del 6%. A Espanya hi ha invertit més de 2.300 milions d'euros. En els darrers tres anys, el grup ha destinat més de 33.500 milions a totes les geografies, dels quals 7.600 milions van ser a Espanya.

Impulsat per aquest esforç inversor, el benefici net del grup ha estat de 4.803 milions d'euros el 2023. Per la seva banda, el benefici brut d'explotació (Ebitda) del grup ha pujat a 14.417 milions d'euros, un 9% superior al registrat el 2022.

La companyia ha arribat als 150.000 milions d'euros d'actius i compta amb una capitalització que ronda 70.000 milions d'euros, cosa que la situa com a primera utility d'Europa i la segona del món.

El president d'Iberdrola, Ignacio Galán, ha assegurat: “En un any d'incerteses macroeconòmiques, una vegada més hem mantingut la nostra trajectòria històrica de compliment d'objectius, gràcies a un model de negoci integrat ia la nostra estratègia centrada en inversions i creixement en mercats estables . Després d´un any d´inversions rècord, hem consolidat la nostra solidesa financera i continuarem invertint significativament en la transició energètica el 2024. Els nous marcs d´inversió en xarxes i els nostres projectes eòlics marins en construcció ens ajudaran a aconseguir un creixement sòlid i rendible per al´any ”.

Un model resilient al context econòmic

Com a conseqüència de la inversió, el grup ha tancat el 2023 amb una capacitat instal·lada renovable de 42.187 MW a tot el món i consolida la seva potència instal·lada com una de les més netes del món, ja que més del 80% és lliure d'emissions. Iberdrola ha afegit 3.250 MW renovables a la cartera, que han suposat una inversió de 5.000 milions d'euros, el 60% en eòlica marina i hidroelèctrica. Entre els projectes renovables destaca la finalització de la instal·lació del parc eòlic marí de Saint Brieuc (França) amb 496 MW i el començament de la producció a Vineyard Wind, el primer parc eòlic marí a gran escala dels EUA amb 806 MW.

Per part seva, la base d'actius de xarxes s'ha incrementat un 8%, i ha arribat als 42.210 milions d'euros. L'empresa ja compta amb 1,3 milions de quilòmetres de línies elèctriques i milers de subestacions a tot el món i continuarà invertint en regions amb nous marcs reguladors com els Estats Units, el Regne Unit i el Brasil.

A més, el grup ha aconseguit liderar el mercat de PPA a Europa, amb gairebé 1.000 MW signats el 2023 i millorar la quota de mercat a la Península Ibèrica, amb 8,3 milions de clients i al voltant de 3 contractes per client.

Pla de rotació d'actius

Actualment, la companyia ha completat el pla rotació d'actius i aliances per al 2025, cosa que ha permès reforçar el balanç i maximitzar l'accés a noves oportunitats de creixement. De fet, ha rebut totes les aprovacions per a la venda del 55% del negoci de Mèxic, principalment de centrals de gas, que li han permès obtenir al voltant de 6.000 milions de dòlars -uns 5.600 milions d'euros-. Es preveu el cobrament el proper 26 de febrer. Així, Iberdrola manté el 45% del negoci i tot el potencial de creixement en renovables, amb una cartera de més de 6.000 MW eòlics i solars.

A més, els darrers mesos l'empresa ha signat aliances de coinversió amb socis estratègics com Norges Bank, Masdar i GIC, que han coinvertit 2.200 milions d'euros.

Increment de la solidesa financera

Iberdrola ha augmentat el flux de caixa operatiu un 8%, fins a 11.096 milions d'euros, i ha continuat reforçant el balanç amb més de 14.700 milions d'euros de nou finançament en condicions competitives de mercat. D'aquesta quantia, 13.300 milions compleixen criteris ESG (mediambientals, socials i de governança).

Atès el tancament de l'operació de Mèxic, el deute net baixa fins a situar-se en una forquilla entre els 42.000 i els 42.500 milions d'euros i la ràtio de generació de caixa sobre el deute net millora fins al 25,8%.

La liquiditat del grup s'ha situat en 20.900 milions d'euros, cosa que li permetria cobrir 27 mesos de necessitats financeres sense recórrer al mercat i la vida mitjana del seu deute s'acosta als 6 anys.

Perspectives per al 2024

Per continuar liderant la transició energètica, la companyia s'ha compromès a invertir 12.000 milions d'euros el 2024, cosa que li permetrà incrementar la seva capacitat instal·lada renovable terrestre en 2.000 MW, a la qual s'unirà la contribució dels nous projectes eòlics marins actualment a construcció. A més, l'empresa continuarà invertint en xarxes, comptant amb nous marcs regulatoris als Estats Units, el Regne Unit i el Brasil, i ja té tancada la venda del 100% de la seva energia per a aquest exercici.

Amb tot això, preveu un creixement del benefici net del 5-7% -excloent-ne plusvàlues per rotació d'actius- i s'estima que el dividend augmenti en línia amb els resultats.

L'empresa aportarà més detalls de les seves perspectives per als propers anys el proper 21 de març a Londres, on celebrarà el Capital Markets Day.