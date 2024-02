Coneix els problemes de Pimec amb la Fiscalia i el Ministeri de Treball

La Fiscalia ha presentat una denúncia contra Pimec i Uatae per presumptes delictes de frau en subvencions i falsificació de documents, basant-se en la documentació proporcionada pel Ministeri de Treball.

Segons afirma Vozpópuli, aquesta acció es deriva de diligències de recerca realitzades pel Ministeri Públic, que han estat remeses al Jutjat d'Instrucció número 17 de Madrid.

A més, la denúncia també inclou María José Landaburu, secretària general d'Uatae, i Josep Ginesta, secretari general de Pimec, a qui se'ls sol·licita que declarin en qualitat d'investigats.

Pimec i Cepime mantenen una rivalitat per l'atracció de petites i mitjanes empreses, ja que la primera actua a Catalunya i la segona a Madrid.

Mentrestant, Uatae, una organització d'autònoms amb seu a Madrid, va signar un acord d'associació amb CCOO el 2013 i se'l vincula amb Sumar.

Delictes imputats

Els delictes que la Fiscalia imputa comporten penes de fins a cinc anys de presó amb ingrés a la presó, a més de sis anys d'inhabilitació.

Així mateix, es preveu la restitució de la suma defraudada i la prohibició d'optar a subvencions per a les organitzacions, les quals poden ser acusades com a persones jurídiques per frau en subvencions.

La Direcció General del Treball Autònom, Economia Social i Responsabilitat Social de les Empreses, adscrita al Ministeri de Treball, ha informat la Fiscalia sobre possibles activitats delictives relacionades amb les subvencions atorgades el 16 de desembre del 2021.

La Fiscalia conclou que els acusats van dur a terme de manera coordinada accions fraudulentes a fi d'obtenir una puntuació un 273% superior a la convocatòria de subvencions.

Aquesta triquiñuela que va resultar en l'obtenció d'una subvenció de 266.123,10 euros, excedint en 133.211,84 euros el que els corresponia legítimament.

Com a resultat, es va causar un perjudici sobre les altres dues associacions d'autònoms en competència, LLIGA i Upta, que van ser perjudicades en 98.055,41 euros i 35.156,43 euros respectivament.

Mètode per falsificar la puntuació

Uatae va incloure tot el personal de Pimec Autònoms i Pimec Petita i Mitjana Empreses de Catalunya (Pimec), dues entitats amb diferències significatives quant a la seva naturalesa jurídica, propòsit, i el marc legal que les regula.

Tot i això, Pimec és una associació empresarial i no d'autònoms, per tant, no era elegible per ser inclosa en aquest context.

A més, l'article 4 del Decret 18/2010, de 23 de febrer, estableix la prohibició d'inscriure dues entitats amb noms similars al mateix registre.

Uatae va presentar un certificat que afirmava que Pimec estava inscrita al Registre d'Associacions d'Autònoms de Catalunya, encara que la realitat és que no ho estava.

El Ministeri de Treball va sol·licitar informació a la Generalitat respecte al certificat d'inscripció de Pimec presentat a l'expedient, però la resposta de l'organisme català va ser negativa.