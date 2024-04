Iberdrola supera els 2.760 milions de benefici net el primer trimestre de l'any

per Redacció CatalunyaPress

Iberdrola ha presentat avui els resultats del primer trimestre, amb inversions rècord de 2.382 milions d'euros, després d'un creixement del 36% respecte al mateix període de l'any anterior.

La companyia reafirma així el compromís amb l'electrificació de l'economia, base del Pla Estratègic presentat el 21 de març passat.

El benefici net reportat per la companyia arriba als 2.760 milions d'euros, impulsat per les noves inversions, l'increment de la producció renovable a la Península Ibèrica i la venda dels actius de Mèxic.

Els resultats del període inclouen dos aspectes no recurrents corresponents a 2024 i 2023:

El 2024, la venda del negoci de cicles combinats de Mèxic -tancada aquest primer trimestre- aporta 5.437 milions d'euros a caixa, amb un impacte de 1.165 milions d'euros en el benefici net.

El 2023, la recuperació del dèficit al negoci comercial del Regne Unit, que va suposar un impacte positiu de 238 milions d'euros en el benefici net.

Un cop exclosos aquests dos efectes, el resultat net recurrent s'incrementa un 28%.

Per part seva, l'EBITDA reportat s'ha situat en 5.857 milions. Excloent-ne també els dos efectes no recurrents esmentats més amunt, aquesta partida creix un 10% a causa del bon comportament de totes les geografies i negocis. En particular, destaquen:

L'impacte dels nous marcs de xarxes al Regne Unit, els Estats Units i el Brasil.

El comportament positiu de la generació renovable a la Península Ibèrica (10.600 GWh, +19%), que ha assolit màxims d'una dècada gràcies a la nova capacitat instal·lada ia l'increment de les energies renovables gestionables.

L'increment del 16% a la producció eòlica marina, gràcies a l'entrada de nova potència.

El president d'Iberdrola, Ignacio Galán, ha assegurat: “Aquests resultats mostren la solidesa del model d'Iberdrola i l'impacte positiu de les inversions incloses al nostre Pla 2024-26.

La bona evolució dels nostres negocis al primer trimestre, unida al creixement de les inversions ja en curs, ens permeten a més millorar les nostres previsions per al conjunt de l'exercici 2024”.

Inversió alineada amb el Pla Estratègic 2024-2026

En línia amb les guies del seu pla, la companyia ha destinat el 51% de la inversió total al negoci de xarxes, assolint els 1.213 milions d'euros el primer trimestre del 2024, amb un increment del 27% respecte al mateix període de l'any anterior.

Aquest creixement s'ha impulsat per l'augment del 85% en les inversions en xarxes de transport. Com a conseqüència, la base dactius de xarxes ha assolit els 43.000 milions deuros, un 9% més que el primer trimestre del 2023.

Les inversions en renovables representen el 42% del total i freguen els 1.000 milions d'euros. El 40% d‟aquest import s‟ha destinat al‟eòlica marina.

El grup ha tancat el primer trimestre amb una capacitat instal·lada renovable de 42.300 MW a tot el món. Iberdrola genera energia 100% lliure d'emissions al Regne Unit, Brasil, França, Itàlia, Alemanya, Polònia, Portugal, Grècia, Romania o Bulgària.

La producció lliure d'emissions assoleix aquest primer trimestre el 92% del total a Espanya.

Del total de les inversions, el 35% s'ha destinat als Estats Units, un 20% al Regne Unit, un altre 20% a Espanya, el 15% a Llatinoamèrica i el 10% restant a Europa Continental i Austràlia.

Balanç sanejat i solidesa financera

El flux de caixa operatiu s'ha incrementat un 14% en termes recurrents, fins a 3.145 milions d'euros els tres primers mesos de l'any. Això, unit al cobrament de l'operació de desinversió d'alguns actius a Mèxic, situa la ràtio FFO/deute net en el 25%.

A més, la companyia compta amb una liquiditat de 22.400 milions d'euros, cosa que li permetria cobrir 26 mesos de necessitats financeres sense recórrer al mercat.

Millora de les perspectives per al 2024

En aquest context, el president d'Iberdrola, Ignacio Galán, ha millorat les previsions per al 2024, fins a situar el creixement del benefici net en un dígit alt (excloent-ne qualsevol plusvàlua per rotacions d'actius), gràcies al fort exercici operatiu, la contribució de les inversions -12.000 milions d'euros per a aquest exercici- i l'aportació dels nous marcs reguladors al negoci de xarxes als Estats Units, el Regne Unit i el Brasil.

Al llarg de l'any continuaran entrant en servei tres projectes d'eòlica marina: St. Brieuc, (500 MW, França); Vineyard Wind 1 (800 MW, EUA) i Baltic Eagle (475 MW, Alemanya). A més, la companyia comptarà amb més recurs procedent de les renovables gestionables.

Compromís amb els accionistes i Junta el 17 de maig

Iberdrola presentarà per aprovació a la Junta General d'Accionistes -que se celebrarà a Bilbao el proper 17 de maig- el pagament d'un dividend complementari de 0,348 euros per acció al juliol, que se sumaran als 0,202 distribuïts al gener.

El dividend total amb càrrec a l'exercici fiscal 2023 s'incrementarà un 10,8% respecte a l'abonat pels resultats del 2022, fins a assolir els 0,55 euros per títol. A aquest import s'hi afegiran 0,005 euros per acció si el quòrum de constitució de la Junta arriba al 70%.